Tüketici Hakem Heyetlerinde Limit Artırılıyor

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, tüketici hakem heyetlerinin yeniden düzenleneceğini belirterek, "Tüketici hakem heyetlerine 3 bin 610 liraya kadar olan uyuşmazlıklarda başvuru yapılabiliyordu, bu limit 6 bin liraya kadar yükseltilecek" dedi.