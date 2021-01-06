Tüketici hakem heyetleri parasal sınırları güncellendi
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Tüketici hakem heyetleri parasal sınırları güncellendi

06.01.2021 14:35 | Son Güncelleme: 06.01.2021 14:53
Tüketici hakem heyetleri parasal sınırları güncellendi

Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, yeni yılda tüketici hakem heyetleri parasal sınırlarının güncellendiğini bildirdi.

Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, yeni yılda tüketici hakem heyetleri parasal sınırlarının güncellendiğini bildirdi.

Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere 7 bin 550 liranın altındaki uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetleri, büyükşehir statüsünde olan illerde 7 bin 550 ila 11 bin 330 lira arasındaki uyuşmazlıklarda ise il tüketici hakem heyetinin yetkili olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Tüketici hakem heyeti bulunmayan ilçelerde bakanlıkça o ilçe için yetkili kılınan tüketici hakem heyetine başvurabilirler. Geçen yıl olduğu gibi Orhangazi, İznik ilçeleri için Gemlik Kaymakamlığı, Yenişehir ilçesi için İnegöl Kaymakamlığı, Kestel, Gürsu için Yıldırım Kaymakamlığı, Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık için Osmangazi Kaymakamlığı, Mustafakemalpaşa, Karacabey ve Mudanya için Nilüfer Kaymakamlığı ilçe tüketici hakem heyeti yetkilidir. Hakem heyetinin bulunmadığı ilçelerde tüketici, şikayetini kendi kaymakamlık makamı vasıtasıyla yetkili kılınmış ilçe hakem heyetlerine göndermeye devam edecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca

Haber Yorumları (1)
EMEKLİ: emekliler arasındaki intibak yasası farkına hangi mahkemeler bakacak ???????.
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