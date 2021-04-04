Tüketici Hakem Heyeti ve Tüketici Mahkemeleri arasındaki fark nedir? Uzmandan yanıt

Haberler.com YouTube kanalına konuk olan Tıklama Başına Maliyet Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, sıklıkla karıştırılan Tüketici Hakem Heyeti ve Tüketici Mahkemeleri arasındaki farkı anlattı.

Tıklama Başına Maliyet (TBM) Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, Tüketici Hakem Heyeti ve Tüketici Mahkemeleri'nden bahsetti. Dava süreçlerine de değinen Ağaoğu, merak edilen "Tüketici Hakem Heyeti Ve Tüketici Mahkemeleri Arasındaki Fark Nedir?" sorusuna da yanıt verdi.