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Tüketici güveni haziranda arttı

Tüketici güven endeksi 2020 haziran döneminde yüzde 5,2 oranında artarak 62,6 oldu.

Tüketici güveni haziranda arttı
22.06.2020 10:07 | Son Güncelleme: 22.06.2020 10:32

Tüketici güven endeksi 2020 haziran döneminde yüzde 5,2 oranında artarak 62,6 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 haziran dönemi tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 5,2 oranında arttı; Mayıs ayında 59,5 olan endeks, haziran ayında 62,6 oldu.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi 79,9 oldu

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi mayıs ayında 79,2 iken, haziran ayında %0,8 oranında artarak 79,9 oldu.

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 85,5 oldu

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi mayıs ayında 81,8 iken, haziran ayında %4,5 oranında artarak 85,5 oldu.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi 62,1 oldu

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin işsiz sayısı beklentisi endeksi mayıs ayında 55,3 iken, haziran ayında %12,2 oranında artarak 62,1 oldu.

Tasarruf etme ihtimali endeksi 23,1 oldu

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin tasarruf etme ihtimali endeksi mayıs ayında 21,7 iken, haziran ayında %6,5 oranında artarak 23,1 oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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