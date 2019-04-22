Tüketici güveni anketlerine yansıyan gerçekler detaylarda saklı

Yerel seçimler nihayet İstanbul için de bitti. Yeni Başkan Ekrem İmamoğlu mazbatasını alıp görevine başladı. Her ne kadar bugün Yüksek Seçim Kurulu AKP'nin itirazlarını görüşmeye başlıyor olsa da değerli hukukçular bu başvurudan seçimlerin iptal edilmesine yönelik bir kararın çıkmayacağını başvuruda sunulan "belgelere" göre tahmin ediyorlar. Artık yeniden ekonomiye odaklanmanın zamanıdır. Ülkenin şu an karşılaştığı en temel sorunlardan birisi ekonomidir. Bu alanda yapılması gereken çok iş var.

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Açıklanan verinin manşete taşınan kısmı beklentilerin bir miktar iyileştiğini gösteriyor olsa da endeks verilerinin detayına baktığımız zaman vatandaşın ekonominin geleceğine ilişkin beklentilerinin bozulmaya devam ettiğini görüyoruz.





Prof. Dr. Yalçın Karatepe



Ancak açıklanan anketler ekonomiye ilişkin vatandaşın ve finans sektörünün beklentisinin iyimser olmadığını ortaya koyuyor. Euronews.com'da Görüntüle