Tüketici güven endeksi yüzde 2,8 azaldı - Haberler
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Tüketici güven endeksi yüzde 2,8 azaldı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Tüketici güven endeksi yüzde 2,8 azaldı

Tüketici güven endeksi, Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,8 oranında azaldı.

Tüketici güven endeksi, Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,8 oranında azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,8 oranında azaldı; Ocak ayında 73,2 olan endeks, Şubat ayında 71,2 oldu. - İSTANBUL

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İhlas Haber Ajansı - Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye İstatistik Kurumu, Tüketici Güven Endeksi, TCMB, Ekonomi, Haberler

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