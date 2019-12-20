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Tüketici güven endeksi yüzde 1.9 düşüşle 58.8'e düştü

Tüketici güven endeksi, Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1.9 düştü ve Kasım ayındaki 59.9 düzeyinden, Aralık'ta 58.8 düzeyine geriledi.

20.12.2019 10:03 | Son Güncelleme: 20.12.2019 10:03
Tüketici güven endeksi yüzde 1.9 düşüşle 58.8'e düştü

Tüketici güven endeksi, ayında bir önceki aya göre yüzde 1.9 düştü ve Kasım ayındaki 59.9 düzeyinden, Aralık'ta 58.8 düzeyine geriledi. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış endeks geçen yılın aynı ayında ise 58.2 düzeyindeydi.


Kaynak: DHA
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