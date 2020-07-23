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Tüketici güven endeksi temmuzda azaldı

Tüketici güven endeksi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 2,7 oranında azalarak 60,9 oldu.

Tüketici güven endeksi temmuzda azaldı
23.07.2020 10:09 | Son Güncelleme: 23.07.2020 11:02

Tüketici güven endeksi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 2,7 oranında azalarak 60,9 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 temmuz dönemi tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,7 oranında azaldı; haziran ayında 62,6 olan endeks, temmuz ayında 60,9 oldu.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi 80,6 oldu

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi haziran ayında 79,9 iken, temmuz ayında yüzde 0,9 oranında artarak 80,6 oldu.

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 82,2 oldu

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi haziran ayında 85,5 iken, temmuz ayında yüzde 3,9 oranında azalarak 82,2 oldu.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi 61,0 oldu

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin işsiz sayısı beklentisi endeksi haziran ayında 62,1 iken, temmuz ayında yüzde 1,7 oranında azalarak 61,0 oldu.

Tasarruf etme ihtimali endeksi 19,9 oldu

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin tasarruf etme ihtimali endeksi haziran ayında 23,1 iken, temmuz ayında yüzde 14,0 oranında azalarak 19,9 oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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