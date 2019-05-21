Tüketici Güven Endeksi Son 15 Yılın En Düşük Seviyesinde

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı mayıs ayına ilişkin tüketici güven endeksi geçen aya göre yüzde 13 azaldı.

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, mayısta geçen aya göre yüzde 13 azaldı. Buna göre nisanda 63,5 olan endeks değeri, mayısta 55,3 olarak kayıtlara geçti. Euronews.com'da Görüntüle