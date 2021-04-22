Tüketici güven endeksi 80,2 oldu
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Tüketici güven endeksi 80,2 oldu

Tüketici güven endeksi 80,2 oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 7,5 oranında azaldı;

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 7,5 oranında azaldı; mart ayında 86,7 olan endeks, nisan ayında 80,2 oldu.

HANENİN MADDİ DURUMU ENDEKSİ 64,0 OLDU

Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi Mart ayında 67,3 iken, Nisan ayında yüzde 4,9 oranında azalarak 64,0 oldu.

HANENİN MADDİ DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 81,0 OLDU

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Mart ayında 87,9 iken, Nisan ayında yüzde 7,9 oranında azalarak 81,0 oldu.

GENEL EKONOMİK DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 82,9 OLDU

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Mart ayında 94,1 iken, Nisan ayında yüzde 11,9 oranında azalarak 82,9 oldu.

Dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi 92,8 oldu

Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi Mart ayında 97,4 iken, Nisan ayında yüzde 4,7 oranında azalarak 92,8 oldu.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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