Tüketici Güven Endeksi Nisan'da Arttı

Tüketici güven endeksi 2018 Nisan döneminde 71,9 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 Nisan dönemi tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0,8 oranında arttı; Mart ayında 71,3 olan endeks Nisan ayında 71,9 oldu.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi 90,2 oldu

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,5 oranında azalarak Nisan ayında 90,2 oldu. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durumunun daha iyi olacağını bekleyenlerin azalmasından kaynaklandı.

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 94,7 oldu

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi Mart ayında 95,1 iken, Nisan ayında yüzde 0,4 oranında azalarak 94,7 değerine düştü. Bu düşüş, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun daha kötü olacağı yönünde beklentisi olan tüketicilerin bir önceki aya göre artmasından kaynaklandı.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi 74,5 oldu

İşsiz sayısı beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,4 oranında artarak Nisan ayında 74,5 oldu. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısında düşüş bekleyenlerin artmasından kaynaklandı.

Tasarruf etme ihtimali endeksi 28,2 oldu

Tasarruf etme ihtimali endeksi Mart ayında 26 iken, Nisan ayında yüzde 8,5 oranında artarak 28,2 oldu. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimali olduğunu düşünen tüketicilerin bir önceki aya göre artmasından kaynaklandı. - İSTANBUL