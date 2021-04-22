Tüketici güven endeksi Nisan'da 80.2'ye geriledi
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Tüketici güven endeksi Nisan'da 80.2'ye geriledi

Tüketici güven endeksi Nisan'da 80.2'ye geriledi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Nisan'da yüzde 7.5 düşüşle, Mart ayındaki 86.7'den, 80.2'ye geriledi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven  endeksi, Nisan'da yüzde 7.5 düşüşle, Mart ayındaki 86.7'den, 80.2'ye geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabiliyor. Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu,100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre;geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi Mart ayındaki 67.3'ten, Nisan ayında yüzde 4.9 azalarak 64'e,gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Mart ayındaki 87.9'dan, Nisan ayında yüzde 7.9 azalarak 81'e,gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Mart ayındaki 94.1'den, Nisan ayında yüzde 11.9 azalarak 82.9'a,geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi Mart ayındaki 97.4'ten, Nisan ayında yüzde 4.7 azalarak 92.8'e geriledi.Aylık tüketici eğilim anketi ile tüketicilerin maddi durum ve genel ekonomiye ilişkin mevcut durum değerlendirmeleri ile gelecek dönem beklentileri, harcama ve tasarruf eğilimleri ölçülüyor.Tüketici eğilimine ilişkin endekslerden, tüketimin finansmanı amacıyla borç kullanma ihtimali endeksinin artması iyimser durumu, azalması ise kötümser durumu gösteriyor.Benzer şekilde tüketici fiyatlarının değişimine ilişkin düşünce ve beklenti endekslerinin artması tüketici fiyatlarında düşüş düşüncesini/beklentisini, azalması ise tüketici fiyatlarında artış düşüncesini/ beklentisini gösteriyor. İşsiz sayısı beklentisi endeksinin artması işsiz sayısında azalma beklendiğini, endeksin azalması ise işsiz sayısında artış beklendiğini ifade ediyor. (Grafik)

 


Tüketici güven endeksi Nisan'da 80.2'ye geriledi
Tüketici güven endeksi Nisan'da 80.2'ye geriledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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