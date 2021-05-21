Tüketici güven endeksi Mayıs'ta 77.3'e geriledi

Tüketici güven endeksi, aylık bazda yüzde 3.6 düşüşle, Nisan'daki 80.2'den, Mayıs ayında 77.3 düzeyine geriledi.

Tüketici güven endeksi, aylık bazda yüzde 3.6 düşüşle, Nisan'daki 80.2'den, Mayıs ayında 77.3 düzeyine geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, 0-200 aralığında değer alabiliyor.

Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu,100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.Endeks verilerine göre;Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi Nisan'daki 64'ten, Mayıs'ta yüzde 3.8 azalarak 61.5'e geriledi.Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Nisan'daki 81'den, Mayıs'ta yüzde 5.5 azalarak 76.6'ya geriledi.Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Nisan'daki 82.9'dan, Mayıs'ta yüzde 4.9 azalarak 78.8'e geriledi.Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi de Nisan'daki 92.8'den, Mayıs'ta yüzde 0.7 azalarak 92.2'ye geriledi.Aylık tüketici eğilim anketi ile tüketicilerin maddi durum ve genel ekonomiye ilişkin mevcut durum değerlendirmeleri ile gelecek dönem beklentileri, harcama ve tasarruf eğilimleri ölçülüyor.Tüketici eğilimine ilişkin endekslerden, tüketimin finansmanı amacıyla borç kullanma ihtimali endeksinin artması iyimser durumu, azalması ise kötümser durumu gösteriyor. Benzer şekilde tüketici fiyatlarının değişimine ilişkin düşünce ve beklenti endekslerinin artması tüketici fiyatlarında düşüş düşüncesini/beklentisini, azalması ise tüketici fiyatlarında artış düşüncesini/ beklentisini gösteriyor. İşsiz sayısı beklentisi endeksinin artması işsiz sayısında azalma beklendiğini, endeksin azalması ise işsiz sayısında artış beklendiğini ifade ediyor. (Grafik - Tablo)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı