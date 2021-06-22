Tüketici güven endeksi arttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tüketici güven endeksi arttı

Tüketici güven endeksi arttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Tüketici güven endeksi, Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 5,8 oranında artarak 81,7 olduTürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici...

Tüketici güven endeksi, Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 5,8 oranında artarak 81,7 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 5,8 oranında arttı; Mayıs ayında 77,3 olan endeks, Haziran ayında 81,7 oldu.

Hanenin maddi durumu endeksi 61,0 oldu

Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi Mayıs ayında 61,5 iken, Haziran ayında yüzde 0,8 oranında azalarak 61,0 oldu.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Mayıs ayında 76,6 iken, Haziran ayında yüzde 8,3 oranında artarak 82,9 oldu. Aynı döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Mayıs ayında 78,8 iken, Haziran ayında yüzde 9,2 oranında artarak 86,0 oldu.

Dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi 96,9 oldu

Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi Mayıs ayında 92,2 iken, Haziran ayında yüzde 5,2 oranında artarak 96,9 oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Türk vatandaşları, 30 Haziran itibarıyla eski tip kimlik kartıyla KKTC'ye gidemeyecek
Türk vatandaşları, 30 Haziran itibarıyla eski tip kimlik kartıyla KKTC'ye gidemeyecek
Başvurular bugün başladı! Kırtasiyecilere 5 bin lira destek yapılacak
Başvurular bugün başladı! Kırtasiyecilere 5 bin lira destek yapılacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Boris Johnson Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Sinan Çetin Kıvanç Tatlıtuğ Serenay Sarıkaya
Spor Cristiano Burak Elmas Mert Müldür Hakan Çalhanoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tüketici güven endeksi arttı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 10:48:03. #1.16#

title