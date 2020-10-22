Tüketici güven endeksi Ekim'de 81.9'a geriledi

Tüketici güven endeksi, Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0.1 düşüşle, Eylül ayındaki 82.0 düzeyinden, Ekim ayında 81.9 düzeyine geriledi.

Tüketici güven endeksi, Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0.1 düşüşle, Eylül ayındaki 82.0 düzeyinden, Ekim ayında 81.9 düzeyine geriledi.

Anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabiliyor. Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu,100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi verilerine göre;Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi Eylül ayındaki 71.8'den, Ekim ayında yüzde 3.3 azalarak 69.4'e geriledi,

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Eylül ayındaki 79.1'den, Ekim ayında yüzde 0.6 artarak 79.5'e yükseldi,Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Eylül ayındaki 83.3'den, Ekim ayında yüzde 2.3 azalarak 81.4'e geriledi.Geçen 12 aylık döneme göre, gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi de Eylül ayındaki 93.8'den, Ekim'de yüzde 3.9 artarak 97.4'e yükseldi.Aylık tüketici eğilim anketiyle, tüketicilerin maddi durum ve genel ekonomiye ilişkin mevcut durum değerlendirmeleri ve gelecek dönem beklentileri, harcama ve tasarruf eğilimleri ölçülüyor.Tüketici eğilimine ilişkin endekslerden, tüketimin finansmanı amacıyla borç kullanma ihtimali endeksinin artması iyimser durumu, azalması ise kötümser durumu gösteriyor. Benzer şekilde tüketici fiyatlarının değişimine ilişkin düşünce ve beklenti endekslerinin artması tüketici fiyatlarında düşüş düşüncesini/beklentisini, azalması ise tüketici fiyatlarında artış düşüncesini/ beklentisini gösteriyor. İşsiz sayısı beklentisi endeksinin artması işsiz sayısında azalma beklendiğini, endeksin azalması ise işsiz sayısında artış beklendiğini ifade ediyor. (Grafik - Tablo)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı