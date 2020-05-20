Tüketici güven endeksi dipten döndü: 59.5 Tüketici güven endeksi, Nisan ayında 54.9'a gerileyerek veri tarihinin en düşük düzeyine geriledikten sonra, Mayıs'ta toparlanarak 59.5 düzeyine döndü.

Tüketici güven endeksi, Nisan ayında 54.9'a gerileyerek veri tarihinin en düşük düzeyine geriledikten sonra, Mayıs'ta toparlanarak 59.5 düzeyine döndü.

Anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabiliyor ve 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 8.5 artışla 59.5'e yşükseldi.TÜİK verilerine göre;Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Nisan ayındaki 72.5 düzeyinden, Mayıs ayında yüzde 9.3 artarak 79.2'ye çıktı.Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Nisan ayındaki 74.8 düzeyinden, Mayıs ayında yüzde 9.5 artarak 81.8'e çıktı.Gelecek 12 aylık döneme ilişkin işsiz sayısı beklentisi Nisan ayındaki 53.8 düzeyinden Mayıs ayında yüzde 2.9 artarak 55.3'e yükseldi.Gelecek 12 aylık döneme ilişkin tasarruf etme ihtimali de Nisan ayındaki 18.4 düzeyinden, Mayıs ayında yüzde 18 artarak 21.7'ye yükseldi.Aylık tüketici eğilim anketi ile tüketicilerin maddi durum ve genel ekonomiye ilişkin mevcut durum değerlendirmeleri ile gelecek dönem beklentileri, harcama ve tasarruf eğilimleri ölçülüyor.

Tüketici eğilimine ilişkin endekslerden, tüketimin finansmanı amacıyla borç kullanma ihtimali endeksinin artması iyimser durumu, azalması ise kötümser durumu gösteriyor. Benzer şekilde tüketici fiyatlarının değişimine ilişkin düşünce ve beklenti endekslerinin artması tüketici fiyatlarında düşüş düşüncesini/beklentisini, azalması ise tüketici fiyatlarında artış düşüncesini/ beklentisini gösteriyor. (Grafik)

Kaynak: DHA