Tüketici fiyatları Temmuz'da yüzde 1.36 arttı, yıllık enflasyon yüzde 16.65 (2)

– Tüketici fiyatları Temmuz'da yüzde 1.36 arttı, yıllık enflasyon, geçen yılın aynı ayındaki yüzde 15.72'den, yüzde 16.65 düzeyine yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine göre, Temmuz'da tüketici fiyatları yılın yedi ayında yüzde 6.44 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19.91 yükseldi.

TÜİK verilerine göre, ana harcama grupları itibariyle Temmuz ayında tüketici fiyatları endeksinde yer alan gruplardan aylık en yüksek artış yüzde 4.46 ile ulaştırma grubunda olurken;

ev eşyasında yüzde 4.24,

konutta yüzde 3.1,

eğlence ve kültürde yüzde 1.6 ve

lokanta ve otellerde yüzde 1.42 arttı.

Temmuz ayında aylık düşüş gösteren gruplar yüzde 3.2 ile giyim ve ayakkabı ile yüzde 1.11 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

Tüketici fiyatlarında Temuz'daki yıllık en yüksek artış yüzde 26.93 ile çeşitli mal ve hizmetler grubunda görülürken,

ev eşyasında yüzde 25.41,

lokanta ve otellerde yüzde 19.85,

alkollü içecekler ve tütün yüzde 19.23 ve

gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 18.21 arttı.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2019 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2.04, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6.72, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17.53 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19.07 artış gerçekleşti.

Temmuz 2019'da endekste kapsanan 418 maddeden; 48 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 264 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 106 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti. (Grafik&Tablo)

Kaynak: DHA

- İstanbul