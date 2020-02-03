Tüketici fiyatları Ocak'ta yüzde 1.35 arttı, yıllık enflasyon yüzde 12.15

03.02.2020 10:05 | Son Güncelleme: 03.02.2020 10:05

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık Ocak ayında aylık bazda yüzde 1.35 arttı ve yıllık enflasyon yüzde 12.15 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatlarında on iki aylık ortalamalara göre artış da yüzde 14.52 oldu.

Kaynak: DHA