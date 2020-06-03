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Tüketici fiyatları Mayıs'ta yüzde 1.36 yükseldi (2)

Türkiye genelinde tüketici fiyatları Mayıs ayında yüzde 1.36 yükseldi ve yıllık enflasyon yüzde 11.39 oldu.

Tüketici fiyatları Mayıs'ta yüzde 1.36 yükseldi (2)
03.06.2020 10:20 | Son Güncelleme: 03.06.2020 10:23
Türkiye genelinde tüketici fiyatları Mayıs ayında yüzde 1.36 yükseldi ve yıllık enflasyon yüzde 11.39 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, tüketici fiyatları yılın ilk beş ayında yüzde 4.57 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12.10 yükseldi.Yıllık en düşük artış yüzde 2.98 ile haberleşme grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 3.74 ile eğlence ve kültür, yüzde 6.69 ile ulaştırma ve yüzde 7.68 ile giyim ve ayakkabı oldu.Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 21.41 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 20.86 ile çeşitli mal ve hizmetler ve yüzde 14.45 ile konut oldu.Ana harcama grupları itibarıyla Mayıs ayında fiyatları azalan ana grup olmadı. En az artış gösteren gruplar ise yüzde 0.16 ile lokanta ve oteller, yüzde 0.22 ile sağlık ve yüzde 0.24 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Mayıs ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, yüzde 6.85 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 3.30 ile ulaştırma ve yüzde 1.92 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu.Mayıs ayında, endekste kapsanan 418 maddeden, 66 maddenin ortalama fiyatı düşerken, 70 maddenin ortalama fiyatı değişmedi. 282 maddenin ortalama fiyatı ise yükseldi.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1.52, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 3.79, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11.21 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11.74 artış gerçekleşti. (Grafik)


- İstanbul

Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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