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Tüketici fiyatları Haziran'da yüzde 1.13 arttı (2)

Tüketici fiyatları Haziran ayında yüzde 1.13 arttı ve yıllık enflasyon yüzde 12.62 oldu.

Tüketici fiyatları Haziran'da yüzde 1.13 arttı (2)
03.07.2020 10:12 | Son Güncelleme: 03.07.2020 10:16
Tüketici fiyatları Haziran ayında yüzde 1.13 arttı ve yıllık enflasyon yüzde 12.62 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatlarındaki altı aylık artış yüzde 5.75 ve 12 aylık ortalamalara göre artış da yüzde 11.88 oldu.Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 4.19,imalatta yüzde 5.99, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 9.40, su temininde yüzde 7.30 artış olarak gerçekleşti.Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 6.14, dayanıklı tüketim malında yüzde 13.04, dayanıksız tüketim malında yüzde 8.00, sermaye malında yüzde 11.57 artış,enerjide yüzde 5.00 azalış olarak gerçekleşti.Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 1.05, imalatta yüzde 0.51, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 3.03, su temininde yüzde 1.08 artış olarak gerçekleşti.Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 0.55, dayanıklı tüketim malında yüzde 0.42 azalış; dayanıksız tüketim malında yüzde 0.15, enerjide yüzde 8.48, sermaye malında yüzde 0.83 artış olarak gerçekleşti.Yıllık en fazla azalış; yüzde 55.59 ile ham petrol ve doğal gaz, yüzde 28.24 ile kok ve rafine petrol ürünleri olarak gerçekleşti. Buna karşılık;metal cevherleri yüzde 23.35, tütün ürünleri yüzde 22.64, diğer mamul eşyalar yüzde 19.53 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.Aylık en fazla azalış; yüzde 5.14 ile diğer ulaşım araçları, yüzde 3.14 ile kağıt ve kağıt ürünleri, yüzde 1.02 ile ana metaller alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık;kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 29.89, ham petrol ve doğalgaz yüzde 20.70, 

elektrik-gaz üretim ve dağıtımı yüzde 3.03 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu. (Grafik - Tablo)


- Ayrıntılar

Kaynak: DHA

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