Tüketici Elektroniği Fuarı" Berlin'de Kapılarını Açıyor

BERLİN (AA) – Berlin'de her yıl düzenlenen Avrupa'nın en büyük tüketici elektroniği fuarı IFA 2018, akılı telefonlardan buzdolabına kadar son teknolojileri ziyaretçilere sunmak için kapılarını açmaya hazırlanıyor. Bu yılın ilk ayında yüzde 1 büyüyerek 438 milyar dolara ulaşan tüketici elektroniği pazarının, yıl sonunda 998 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Bu yıl 58'incisi düzenlenen IFA 2018, 31 Ağustos-5 Eylül'de Almanya'nın Berlin şehrinde ziyaretçilerini ağırlayacak. Bin 814 firmanın yeni teknoloji ürünlerini sergileyeceği fuarı binlerce kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Geçen yıl akıllı teknolojiler, nesnelerin interneti ve giyilebilir teknolojilerin öne çıktığı fuarda bu yıl da yapay zeka, ekran gerçekliği artırılmış yeni tasarım televizyonlar ve enerji tasarruflu cihazların ilgi görmesi bekleniyor.

Bu yıl fuar katılımcılara ev elektroniği ve beyaz eşya sektöründeki yenilikçi eğilimleri izleme, karşılaştırma, yeni ürün ve teknolojilerle tanışma fırsatı sağlarken, ses kontrolü ve akıllı zekanın yoğun olduğu yenilikçi ürünleri kullanma imkanı da tanıyacak.

Bu yıl ilk kez "otomobilde değişim" üzerine sempozyumlar düzenlenecek. Gelecekte otomobil dünyasındaki yeni teknolojilerin insanların hayatlarını, düşüncelerini ve sürüş alışkanlıklarını nasıl etkileyeceği konusunda da paneller gerçekleştirilecek.

Küresel tüketici elektroniği pazarı hakkında basın mensuplarına bilgi veren IFA İcra Direktörü Jens Heithecker, pazarın 2018'in ocak-haziran döneminde yüzde 1 büyüyerek 438 milyar dolar ciroya ulaştığını söyledi.

Söz konusu pazarın bu yılın sonunda 998 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini belirten Heithecker, "Çin, Kuzey Amerika ve Avrupa pazarı tüketici elektroniği pazarının yüzde 70'ini oluşturuyor. Cihaz bazındaki gelir dağılımına bakıldığında bu yıl 238 milyon televizyon setinin satışından 107 milyar avro gelir elde edilmesi bekleniyor." diye konuştu.

- 1 milyar 460 milyon akıllı telefon satılacak

Heithecker, tüketici elektroniği pazarını sürükleyen akıllı telefon satışında bu yılın ilk yarısında yüzde 1'lik düşüş yaşandığını hatırlatarak bu yıl akıllı telefon satışının pazara sürülecek yeni teknoloji ürünlerle istikrarlı bir şekilde artarak yıl sonu 1 milyar 460 milyon cihaza ulaşacağını belirtti.

Akıllı telefon pazarında gelişmekte olan Çin ve Asya ülkelerinin sırasıyla yüzde 47 ve yüzde 8 pazar payı ile küresel satışların ilk sıralarında yer aldığını ifade eden Heithecker, "Tüketicilerin giyilebilir teknolojilere ilgisi devam diyor. Pazar bu yılın ilk altı ayında yüzde 6'dan fazla büyürken, bu yıl sonunda 169 milyon giyilebilir teknolojik ürünün satılması bekleniyor." bilgisini verdi.

Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarlarından IFA 2018'de, Uzak Doğulu şirketlerin ağırlığı görülürken, fuarda Türk rüzgarı da esecek. Türkiye'den Vestel, Grunding ve Arçelik gibi firmalar da yeni ürünleriyle fuarda yerini alacak.