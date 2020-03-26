Tüketici derneğinden özel okul sözleşmeleriyle ilgili değerlendirme Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yerinde hizmet verilemeyen özel okulların velilerle yaptığı sözleşmelerin "mücbir sebep" nedeniyle ertelenebileceğini ya da yeni sözleşme yapılabileceğini söyledi.

Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yerinde hizmet verilemeyen özel okulların velilerle yaptığı sözleşmelerin "mücbir sebep" nedeniyle ertelenebileceğini ya da yeni sözleşme yapılabileceğini söyledi.

Anaokullarında hizmet verilememesi, ilk ve orta dereceli okullarda ise uzaktan eğitimin devam etmesi üzerine veliler, özel eğitim kurumlarıyla yaptıkları sözleşmelerin durumuyla ilgili tüketici derneklerinden görüş alıyor.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Yılmaz, söz konusu velilerin durumu için henüz yeni bir düzenlemeye yapılmadığını ancak hem tüketicilerin hem de hizmet sağlayan kurumların zor duruma düşmemesi için uygun yollar bulunduğunu dile getirdi.

Zor bir süreçten geçildiğini vurgulayan Yılmaz, "Burada tabii ki tüketici hukukunun ve sağlığının korunması devletin sorumluluğunda. Öyle bir noktadayız ki her yurttaşın toplumsal sorumluluk gereği haklarına sahip çıkarken diğer taraftan satıcıyı da fazla hırpalamadan ama haklarını da koruyarak bu süreci devam ettirmemiz gerekiyor." dedi.

Yılmaz, virüs tedbirleri kapsamında anaokullarının tatil edildiğini hatırlattı.

Yeni ve farklı bir durumun oluştuğuna işaret eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Süreçte 'mücbir sebep' olduğu için burada tüketiciyle sağlayıcı arasındaki sözleşmelerin tekrar değerlendirilmesi gerekiyor. Çocuk okula gitmediği için ödediği para aynı kalıyor ama sağlayıcının verdiği hizmette bir daralma söz konusu. Ayrıca anne ve babası çalışan küçük çocuklar, günlük eğitim zamanı içinde o okula teslim edilmekteydi. Bu tür koruyuculuğunu da artık kurum sağlayamıyor. Bu anlamda sözleşme mevcut haliyle tüketicinin aleyhine bir sonuç doğuruyor. Mücbir sebepten dolayı tüketici sözleşmeden dönebileceği gibi sağlayıcıyla da görüşerek koşulları yeni bir sözleşmeye dökebilir ya da veli bundan tamamen vazgeçerek durumu erteleyebilir. Eğitim sürecinin ne zaman başlayacağını bilemiyoruz. Yeni bir eğitim sürecine başladığımız zamana ertelemek üzere tekrar sağlayıcıyla görüşmemiz gerekir. Bu anlamda hizmet veren anaokulu yöneticilerinin de tüketicileri zorlayarak icra tehdidiyle paraları tahsil yoluna gitmemeli. Satıcı ve tüketici bu toplumsal sorumluluk üzerinden yeniden değerlendirme yapabilmelidir."

Özel ilkokul, ortaokul ve liseler

Sıtkı Yılmaz, dünyada pandemiyle ilgili koşullar değerlendirildiğinde, öncelikle tamamen sağlığın korunmasına yönelik bir sürecin yaşandığına dikkati çekti.

Sürecin ekonomiye yansımalarının bir şekilde tüketiciyi etkilediğini anlatan Yılmaz, "Tüketici çalışamadığı ya da başka bir sorunla karşı karşıya kaldığı için ödemelerini sözleşmenin yapıldığı dönemdeki koşullarda yapamayabilir. Bu nedenle yeni bir görüşmeye, değerlendirmeye ve duruma ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

Öncelikle tarafların görüşmesini önerdiklerini aktaran Yılmaz, zor durumda kalan bir tüketici varsa sözleşmeden dönme hakkı, erteleme veya yeniden değer tespiti seçeneklerinin değerlendirilmesi seçeneklerinden birinin tercih edilebileceğini belirtti.

Yılmaz, ilkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitime başlandığını anımsattı.

Uzaktan eğitim hizmetinin özel okullar tarafından da verildiğini dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Yüz yüze yapılan eğitim kadar hizmet alınamadığı için yeni durumda alınan hizmette daralma söz konusudur. Bu durumda da öğrenci velileri okul yöneticileriyle görüşerek yeni bir değerlendirme talebinde bulunabilir. Hizmetin daralmasıyla sözleşme bedeli arasında bir denklik kurarak bu mağduriyetleri her iki taraf eşit şekilde paylaşmalı."

Kaynak: AA