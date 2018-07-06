Tüketici Bilinçleniyor

Samsun'da yılın ilk 6 ayında tüketici hakem heyetlerinde 5 bin 455 karar alınırken, şikayetlerin 4 bin 111'i tüketici lehine sonuçlandı.

Samsun genelinde 1 Ocak-30 Haziran 2018 tarihleri arasında tüketici hakem heyetine yapılan başvuru ve alınan karar sayıları belli oldu. Bu dönemde 5 bin 455 karar alınırken, bu kararlardan 4 bin 111'i tüketici lehine, bin 310'u ise tüketici aleyhine, 34'ü ise gereksiz olarak reddedildi. En fazla karar alınan ilçe 2 bin 245 karala İlkadım olurken, Ayvacık İlçe Tüketici Hakem Heyeti 7 kararla en az işlem yapılan ilçe oldu.

En çok şikayet bankalardan

Tüketicilerin her yıl daha da bilinçlendiğini belirten Samsun Ticaret İl Müdürü Cemil Kocaoğlu, "Tüketiciyi bilinçlendirme konusunda, çeşitli faaliyetler yapıyoruz. Tüketiciler bilinçlendiği için şikayetler azalıyor. Tüketicinin talepleri de hızlı bir şekilde yerine getiriliyor. Son yasada bilirkişi ücretlerinin kaybeden tarafın tacir olması halinde ücretler kaybeden taraftan alındığı için uzlaşma yoluna daha fazla gidiliyor. Bu durum da şikayet sayısını azaltıyor. En çok bankalar, ayıplı ürünler, hizmet alımları, abonelik hizmetleri gibi her türlü finansal hizmetlerde şikayet yapılıyor. Tabii bu durum yıldan yıla değişebiliyor. Yeni kanunda buna bir düzenleme getirdiği için bankalar konusunda önceki yıllar kadar şikayet gelmiyor. Vatandaşlar eskisi gibi sineye çekmiyor. Haklarını arıyorlar. Tüketiciler olumsuz bir durumla karşılaştıklarında ALO 175'i arayarak bilgi alabilirler. İl ve ilçelerde bulunan tüketici hakem heyetlerine başvurabilirler. Tüketici Derneklerinden bilgi alabilirler" dedi. - SAMSUN