Tüketici Bilinci, Tüketici Hakları" Konferansı

Kırıkkale'de Tüketiciyi Koruma Haftası kapsamında Ticaret İl Müdürlüğünce "Tüketici Bilinci, Tüketici Hakları" konulu konferans düzenlendi.

Ticaret İl Müdürü Seyfettin Çetiner, Şehit Erdem Mut Ortaokulunda düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada, müdürlüğünün 5 yıllık bir müdürlük olduğunu, esnaf ve sanatkarlar, kooperatifler, şirketlerin sorumluluk alanında olduğunu söyledi.

İl Tüketici Hakem Heyeti Üyesi Ebru Akoğul da konferansta yaptığı sunumda, tüketicinin korunmasının temel bir insan hakkı olduğunu, güçlünün karşısında zayıfın korunması ihtiyacından doğduğunu belirterek, Birleşmiş Milletler (BM) bildirgesine göre 9 temel tüketici hakkı olduğunu dile getirdi.

Konferansın ardından hafta kapsamında düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.