Tüketici akaryakıtta 1 TL indirim bekliyor
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Suudi Arabistan, Bursa, Yerel

Tüketici akaryakıtta 1 TL indirim bekliyor

Tüketici akaryakıtta 1 TL indirim bekliyor Petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüşün ardından tüketiciler akaryakıtta 1 TL'ye kadar indirim bekliyor.

10.03.2020 19:20 | Son Güncelleme: 10.03.2020 19:22
Tüketici akaryakıtta 1 TL indirim bekliyor

Tüketici akaryakıtta 1 TL indirim bekliyor

BURSA - Petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüşün ardından tüketiciler akaryakıtta 1 TL'ye kadar indirim bekliyor.

Korona virüsünden kaynaklı Suudi Arabistan ile Rusya arasındaki anlaşmazlık petrol fiyatlarında sert düşüşe sebep oldu. Brent petrolün fiyatı geçen haftayı 45 dolardan kapatırken, piyasaların açılmasıyla 30 dolar seviyelerine düştü. Bu düşüş bugün biraz toparlanarak 36 dolar seviyelerine yükselse de, tüketici pompa fiyatlarında indirim beklentisine girdi. Bu akşam 17.00'de indirimin ne kadar olacağının açıklanması bekleniyor. Tüketiciler, indirimin litrede 1 TL kadar olmasını bekliyor.

Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, benzinin pahalı olmasından dolayı tüketicinin araçlarını zor kullandığına dikkat çekerek, "Ancak petrol fiyatlarının düşmesi sebebiyle şu an tüketici bir indirim beklemektedir. Zaten akaryakıt ürünlerinden yüksek vergiler ödeyerek neredeyse dünyanın en pahalı akaryakıtını kullanıyoruz. Şu aşamada petrolün 30 dolara kadar inmesiyle tüketiciler indirim beklentisi içine girdi. En azından 1 lirayı aşan bir indirim bekleniyor. Fiyatlar yükseldiği zaman anında pompa fiyatları yükselirken, indirimlerde nedense geç kalınıyor. Tüketici, en azından, bu indirimler geçici de olsa bu durumdan yararlanmak istiyor. Birçok insan bu fırsattan yararlanarak depolarını dolduracaktır. Umarım yetkililer hassas davranırlar ve indirim bu geceden itibaren uygulanır" dedi.

Tüketici akaryakıtta 1 TL indirim bekliyor

Kaynak: İHA

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Tüketici akaryakıtta 1 TL indirim bekliyor

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