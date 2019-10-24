"Tüketici 22 yıldır 'bedel indirimi' başvurusu yapmadı"

24.10.2019 11:19

Şahin, "Kanunen tüketicinin aldığı malın iadesini, değişimini, ücretsiz onarımını ve bedel indirimini talep etme hakkı vardır ancak yaptığımız değerlendirmelerde tüketici, 22 yıldan bu yana ne bize ne de hakem heyetlerine bedel indirimiyle ilgili herhangi bir talepte bulunmadı." dedi.