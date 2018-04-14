Tüketbir İstişare Toplantısı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Durali Koçak, Türkiye'de nüfusun artmasıyla hayvansal üretimin de arttığını belirterek, "Hayvancılık sektörünün önü açık." dedi.

Koçak, bir otelde gerçekleştirilen Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği (TÜKETBİR) İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, hayvancılığın Türkiye için bugün olduğu gibi, gelecekte de önemini koruyacağını söyledi.

Hayvancılık sektörünün istihdama ve ekonomiye sağladığı katkıya işaret eden Koçak, sektörün 10 milyar dolarlık cirosu olduğunu bildirdi.

Koçak, hayvancılığın bilgi, tecrübe ve sabır isteyen bir alan olduğuna dikkati çekerek, "Hayvan bir biyolojik canlı, burası çok önemli. Bir hayvandan ikinci hayvanı almak için en az 3,5 yıla ihtiyacımız var. Diğer sanayi malları gibi değil." diye konuştu. Türkiye'nin nüfusunun artmasıyla hayvansal üretimin de arttığını vurgulayan Koçak, hayvancılık sektörünün önünün açık olduğunu dile getirdi.

Koçak, Türkiye'de hayvancılık işletme sayısında azalma olurken, hayvan sayısında ve verimlilikte artış olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Bizim hayvanlarımız gelişiyor. Toplam et ve süt üretimimiz artıyor. Zaman zaman üreticilerimizle konuştuğumuzda, ithalat tartışıldığında üreticiler bize şunu söylüyor, 'Biz size ürün üretiriz, problem yok. Problem fiyatta.' Her üretimin bir maliyeti var. Bu maliyeti kim üstlenecek? Bir nimeti kim kullanıyorsa bedelini öder. Tüketici, üreticinin alın terinin hakkını öderse problem yok."

Hayvan ve işletme sayısını artırmak için Bakanlık tarafından çeşitli teşvikler ve hibeler verildiğini anımsatan Koçak, sektör temsilcilerinden sorunlarını aktarmalarını istedi.

Koçak, "Önemli olan sorunlar karşısında çözüm kabiliyetinizin olup olmaması. Bizim ülkemiz bu kabiliyete sahip. Biz kırmızı et üreticilerimizi dinleyeceğiz. Bize düşen bir şey varsa sırtımıza alıp götürmeye hazırız." dedi.

Hayvancılık destekleme tebliğinin dün itibarıyla Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba tarafından imzalandığını belirten Koçak, "En geç haftaya ya da ondan sonraki haftaya yayımlanır diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

"İthalat çözüm değil"

TÜKETBİR Başkanı Bülent Tunç da Türkiye'nin kendi gıdasını üretmek zorunda olduğuna dikkati çekerek, "Et fiyatlarını belki ithalatla düşürebiliriz ancak bu hiçbir şekilde rafa yansımayacak, olan üreticiye ve tüketiciye olacak. İthalatın bizim çözümümüz olmadığını düşünüyorum. İthalat yapıldığı takdirde kesinlikle bu salondaki üreticiyi bulamayacağız." diye konuştu.

Tunç, Bakanlığın ürettiği politikaları başarılı bulduğunun altını çizerek, bir süre sabredilirse sistemin kendi kendine yerine oturacağını dile getirdi.

Toplantıda konuşmaların ardından beefmaster besi sığırıyla ilgili sunum yapıldı.