TÜKETBİR Genel Başkanı Tunç'tan Mustafakemalpaşa'ya ziyaret

28.08.2019 17:12

Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği (TÜKETBİR) Genel Başkanı Bülent Tunç, Mustafakemalpaşa Kırmızı Et Üreticileri Birliğini ziyaret etti.

Mustafakemalpaşa Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Celal Tunca ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Tunç, ziyarette birlik üyelerinin ihtiyaç ve beklentilerini dinledi.

Tunç, ziyaretinde yaptığı konuşmada, Türkiye'de yıllık 1 milyon ton kırmızı et üretimine karşılık 1 milyon 300 bin ton tüketim olduğunu belirtti. Aradaki farkın ithal et ile kapatıldığını aktaran Tunç, kırmızı et üreticilerinin isteklerini yetkili makamlara ileteceklerini ve gereğinin yapılması için çalışacaklarını ifade etti.

Daha sonra ilçede bir yıldır faaliyet gösteren bir kırmızı et tesisini ziyaret eden Tunç ve beraberindekiler, tesisten Kuveyt'e gönderilmek üzere yola çıkarılan et yüklü tırı uğurladı.

Kaynak: AA