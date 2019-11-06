Tüket-at döngüsünü finans sektörü kıracak
Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, "Özel sektörden bireylere kadar hepimiz sanayi devrimi sonrası kurduğumuz bu sınırsız tüket-at döngüsünü değiştirmek durumundayız. Bankaların bu düzeni değiştirmede önemi büyük" diyor.
Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, "Özel sektörden bireylere kadar hepimiz sanayi devrimi sonrası kurduğumuz bu sınırsız tüket-at döngüsünü değiştirmek durumundayız. Bankaların bu düzeni değiştirmede önemi büyük" diyor.