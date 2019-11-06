Tüket-at döngüsünü finans sektörü kıracak

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, "Özel sektörden bireylere kadar hepimiz sanayi devrimi sonrası kurduğumuz bu sınırsız tüket-at döngüsünü değiştirmek durumundayız. Bankaların bu düzeni değiştirmede önemi büyük" diyor.

06.11.2019 08:19 | Son Güncelleme: 06.11.2019 08:19
Tüket-at döngüsünü finans sektörü kıracak

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, "Özel sektörden bireylere kadar hepimiz sanayi devrimi sonrası kurduğumuz bu sınırsız tüket-at döngüsünü değiştirmek durumundayız. Bankaların bu düzeni değiştirmede önemi büyük" diyor.

Kaynak: Dunya.com

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