Tükenmişlik sendromundan kurtulmanın yolları nelerdir?
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Tükenmişlik sendromundan kurtulmanın yolları nelerdir?

Tükenmişlik sendromu, bireyin güç ve enerji kaybı sonrası iç kaynaklarında yaşanan tükenme sorunudur. Stresle etkin mücadele edememenin yansıması olarak bireyde, duyarsızlaşma ve duygusal tükenme oluşur. Peki, Tükenmişlik sendromundan kurtulmanın yolları nelerdir? İşte yapanız gerekenler!

Tükenmişlik sendromundan kurtulmanın yolları nelerdir?
21.05.2020 16:44 | Son Güncelleme: 21.05.2020 16:48

Bireyin güç ve enerji kaybı sonrası iç kaynaklarında yaşanan tükenme sorunundan kurtulmak içine etkin yollara başvurmak gerekiyor. Stresle etkin mücadele edememenin yansıması olarak bireyde, duyarsızlaşma ve duygusal tükenme oluşur ve birey durumdan kurtulmanın yollarını arar. İşte, tükenmişlik sendromundan kurtulmanın yolları!

1.KENDİNİZLE BAŞ BAŞA KALIN

Tükenmişlik sendromundan kurtulmak için öncelikle ruhunuzu dinlendirmelisiniz. Biraz kendinize vakit ayırmalı ve belirli bir süre sadece hoşunuza giden şeyleri yapmalısınız. Hoşlanmadığınız şeylerden uzak duracağınız bu süreçte sadece hoşunuza giden şeylere odaklanmak en iyisi olacaktır.

Tükenmişlik sendromundan kurtulmanın yolları nelerdir?

2. KARİYERİNİZİ GELİŞTİRİN

İş hayatınızda aldığınız üst seviye sorumluluklar, daha fazla enerji harcamanızı ve bilgi seviyenizi yükseltmenizi gerektirecek. Tükenmişlik sendromundan kurtulmak için mesleki hayatınızı geliştirecek eğitimler almanızda fayda var.

3. AİLENİZE ZAMAN AYIRIN

Aile ve arkadaşlar tükenmişlik sendromunu yenmenizde en önemli faktörlerden biri olacak. Ailenizle ve arkadaşlarınızla daha fazla vakit geçirerek stresi omuzlarınızdan atabilirsiniz.

Tükenmişlik sendromundan kurtulmanın yolları nelerdir?

4.KAHVALTILARI VE ÖĞLE ÖĞÜNLERİNİ ATLAMAYIN

Kahvaltıları ve öğle öğünleri atlama, sağlıksız beslenme ve yetersiz beslenme gibi olumsuz durumlar, iş yaşamında sıkça görülen yanlış davranışlardır. Ruh halini olumlu yönde etkileyen düzenlive sağlıklı beslenme, tükenmişlik sendromuna kurtulmak için enerjik bir bünyeye sahip olmanızı sağlıyor. Zinde ve dinç olarak başlayacağınız yeni gün, sizin için daha anlamlı ve aktif olacak.

5.AKTİVİTELERE ZAMAN AYIRIN

Tükenmişlik sendromunun bireye verdiği en büyük zararlardan biri de pasifize olmuş bir bünyedir. Bu etkiyi ortadan kaldırmak için hayatınızda aktivitelere yer vermelisiniz. Yazılar yazmak, boya yapmak, bitki yetiştirmek ve müzik aletleri kullanmak ve daha birçok kendinize uygun aktivite seçeneği arasından tercih yapabilirsiniz.

Tükenmişlik sendromundan kurtulmanın yolları nelerdir?

6. KÜÇÜK BİR SPOR MOLASI

Spor yapmanın vücudun serotonin (mutluluk hormonu) salgılamasını sağladığı ortaya konulmuştur. Tükenmişlik sendromunun en büyük düşmanlarından biri olan spor, vücudunuzda mutluluk hormonu dolaşımını sağlayacak ve kısa zamanda ruh haliniz değişecek.

Tükenmişlik sendromundan kurtulmanın yolları nelerdir?

7. HAYATINIZA ANLAM KAZANDIRIN

Sosyal gönüllülük projeleri ve farklı paylaşımcı aktiviteler, hayatınıza anlam kazandıracak aktivitelerdir. Başka insanları anlama ve sosyal hayata uyum sağlamak için gönüllülük esasına dayalı projeler içinde yer alabilirsiniz. Bu sizin hayatınızı başkaları için de önemli olduğu duygusunu kazandıracaktır.

8. SAĞLIKLI BESLENME

Tükenmişlik sendromundan kurtulmak istediğiniz dönemde işlenmiş gıdalar, kafein ve zararlı besinlerden uzak durmak, daha iyi hissetmenizi sağlayacak. Tükenmişlik sendromunu en kısa sürede atlatabilmek için doğal beslenme ve yatıştırıcı özelliği olan gıdalarla beslenme önemlidir.

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