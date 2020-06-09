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TUKDES'den "Eskişehir Şeker Fabrikası kent merkezinin dışına taşınsın" çağrısı

Eskişehir Şeker Fabrikasının kent merkezinde kalmasından artan şikayetleri değerlendiren Tüketiciyi Destekleme Derneği (TUKDES) Genel Başkanı Süleyman Bakal, "Eskişehir Şeker Fabrikasının kent merkezinde faaliyetine devam etmesi;

TUKDES'den
09.06.2020 14:03 | Son Güncelleme: 09.06.2020 14:06

Eskişehir Şeker Fabrikasının kent merkezinde kalmasından artan şikayetleri değerlendiren Tüketiciyi Destekleme Derneği (TUKDES) Genel Başkanı Süleyman Bakal, "Eskişehir Şeker Fabrikasının kent merkezinde faaliyetine devam etmesi; tüketicilerin sağlık ve güvenliğinin korunması ve optimal üretim politikaları yönünden sürdürülemez" dedi.

Başkan Süleyman Bakal konuyla ilgili yaptığı açıklaması şu şekilde:

"Eskişehir kent merkezinin kadim sorunlarından birisisi de; Şeker Fabrikasının kent merkezinde üretim yapması ve bu durumun oluşturduğu olumsuzluklardır. Zaman zaman fabrikanın taşınacağı konusunda günlük gündemler oluşsa da; fabrikanın taşınma konusu saman alevi gibi parlamakta; saman alevinin parladığı günlerde, bazı ilçe belediye başkanları fabrikaya yer tahsis edeceğini açıklamakta, ancak tartışmalar sonra bıçak gibi kesilmekte, sorun unutulmaktadır. Fabrikanın atığı şilempe kokusunda tüm şehir rahatsız olmakta, fabrika yöneticilerinin onlarca aralıklarla verdiği koku sorunu çözeceğiz sözleri; hep bir başka bahara kalmaktadır. Anlaşılıyor ki, fabrikanın kurulu teknolojisi ile şilempe kokusuna çare bulunamamaktadır. Şikayetler üzerine; yaklaşık on yıl önce şilempe kokusunu ve Porsuk'taki balık ölümlerini ilettiğimiz, dönemin fabrika üst düzey yöneticisinin, 'Haklısınız, bu teknoloji ve bu kurulu alanla şilempe kokusu durdurulamaz, fabrikanın kampanyaya başladığı eylül ayında ilk haftalarında balık ölümleri önlenemez. Fabrikanın maliyetleri çok fazla; geniş bir arazi üzerinde tapu sahibi olan fabrika, şehir merkezinde olması nedeniyle; yüksek miktarda emlak vergisi ödemektedir. Fabrikanın çevreye duyarlı ve rantabl üretim yapabilmesi için; en uygun yerin; pancar üretim alanlarına yakın; Alpu İlçesi Işıkören Köyüne/Mahallesine yeni teknoloji ile kurulmasının daha verimli olacaktır' cevaplarını verdiğini hatırlıyorum."

Fabrikanın arazisi; rekreasyon alanı olarak değerlendirilmeli

Bakal, açıklamasının devamında, "Şeker fabrikası Türkiye Cumhuriyeti devletinin ilk ve önemli eserlerinden. Bunun alanının mevcudiyeti mutlaka korunmalıdır. Fabrikanın arazisi; rekreasyon alanı olarak değerlendirilmeli, fabrikanın faaliyette bulunduğu yer; Kültür, Turizm ve spor alanı ilan edilerek, taşınmazları şehrin hafızasını, ruhunu ve kültürünü canlı tutmaya katkı verecek şekilde muhafaza edilerek kullanılmalıdır. Eskişehir Şeker Fabrikası; tüm etmenler göz önüne alınarak; tespit edilecek yeni bir alanda, son teknoloji ile yeşil fabrika olarak yeniden kurulmalıdır. İnanıyoruz ki; Eskişehir'in ortak aklı bu sorunu çözecek, hem ülke ekonomisi kazanacak, hem de yaşanabilir ve sürdürülebilir bir Eskişehir hayalimize çok önemli bir ivme kazandıracaktır." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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