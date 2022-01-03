TÜKD Gaziantep Şubesi 32 yaşında

GAZİANTEP (İHA) - Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜKD) Gaziantep Şubesi'nin kuruluşunun 32'inci yıldönümü düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Dernek merkezinde düzenlenen etkinliğe Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Gaziantep Şube Başkanı Burcu Topçuoğlu, yönetim kurulu üyeleri ve üyeler katıldı. TÜKD Şube Başkanı Burcu Topçuoğlu, 72 yıllık bir dernek olduklarını belirterek, "Genel merkezimiz 1949 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk ve önder üniversite mezunu kadınları tarafından kurulmuştur. Gaziantep Şubesi ise 28 Aralık1989 tarihinde Akgün Dicle, Emel Kutluğ, Fatma Atay, İnci Tezel, Meltem Ege, Nesrin Söylemez ve Nezahat Ersoy'un öncülüğünde faaliyetlerine başlamıştır. 32 yılını kutladığımız şubemizin kuruluşundan bu yana emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

"Kızlarımızın eğitimi önceliğimizdir"

TÜKD Şube Başkanı Burcu Topçuğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada derneğin amaçları, vizyonu ve misyonu ile ilgili de bilgi vererek, "Derneğimizin misyonu, öncelikli misyonu kadın ve kızlarımızın eğitime erişilebilirliğinin sağlanmasıdır. Ayrıca, kadınlarımıza mesleki ve ekonomik güç ile yaşam özgürlüğü kazandırılarak, sosyal ve siyasi karar mekanizmalarında katılımlarını artırmak da öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Olmazsa olmazlarımızın arasında demokrasi, laiklik, eşitlik, çağdaşlık, insan hakları, akla ve bilime dayalı düşünce ile sosyal sorumluluk gelmektedir" ifadelerini kullandı.

Handan Koral ve Nezahat Ersoy'a onursal üyelik

Nezahat Ersoy ve Handan Koral'ın onursal üye yaptıklarını ifade eden TÜKD Şube Başkanı Burcu Topçuğlu, "En önemli hedeflerimizden birisi de derneğimizin sürdürülebilirliğinin sağlanmasıdır. Bu nedenle de yeni üyelere, yeni çevreye ihtiyaç var. Burasının sürdürülebilirliği gençlerle mümkün olacaktır. Büyüklerimiz var. İyi ki varlar. Ancak, gençler olmadan sürdürülebilir olamayız. Gençlerle daha güçlü olacağız. Sosyal sorumluluk işi gönüllülük işidir. Bugün aramızda yeni arkadaşlarımızı görmekten dolayı çok mutluyuz. Hepsine hoş geldiniz diyorum. Ayrıca iki kurucu üyemiz var. Handan Koral ve Nezahat Ersoy. Handan Hanım çok istemesine rağmen toplantımıza katılamadı. Nezahat Ersoy ve Handan Koral'a, derneğimizin kurulmasından bugüne kadarki süreçte yaptıkları çalışmalar ve emeklerinden dolayı onursal üye yapıyor ve teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından kurucu üye Nezahat Ersoy'a hediye takdimi yapıldı ve yeni üyelere de rozetleri takıldı. - GAZİANTEP