TÜİOSB, Türkiye'nin dijital ve yeşil OSB'sini kurmak için harekete geçti

TÜİOSB Başkanı Gül Akyürek Balta, sanayiden tarıma, ulaştırmadan enerjiye karbonsuz bir ekonomi modelini hayata geçirmeyi hedefleyen ve Türkiye'nin en önemli ihracat pazarı olan Avrupa Birliği'nin beklentilerini karşılamaya yönelik Türkiye'nin dijital ve yeşil OSB'sini kurmak için...

TÜİOSB Başkanı Gül Akyürek Balta, sanayiden tarıma, ulaştırmadan enerjiye karbonsuz bir ekonomi modelini hayata geçirmeyi hedefleyen ve Türkiye'nin en önemli ihracat pazarı olan Avrupa Birliği'nin beklentilerini karşılamaya yönelik Türkiye'nin dijital ve yeşil OSB'sini kurmak için harekete geçtiklerini açıkladı. Akyürek Balta, Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın zorunlu kıldığı yeşil dönüşüme odaklandıklarını ve küresel arenada "Digi Green Food Valley" markasıyla rekabet üstünlüğü elde edecek yol haritasını netleştirdiklerini belirtti.

Mersin-Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TÜİOSB) Müteşebbis Heyet Toplantısı, Mersin Valisi Ali İhsan Su başkanlığında yapıldı. Toplantıda, dijital ve yeşil OSB olma yolunda olgunlaştırdıkları planlamaları anlatan TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta, "Endüstri 4.0 kurallarının uygulandığı ve Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uyumlu olarak ülkemize kazandıracağımız yeşil OSB'de tarladan çatala dijital değer zincirini oluştururken ana hedeflerimiz sürdürülebilir ihracat, yeşil üretim, verinin gücüyle izleme, doğrulama, takip ve verimliliğe dayalı dijital dönüşüm olacaktır" dedi.

Başkan Akyürek Balta, 2030 yılına kadar karbon salınımını yüzde 50 azaltmayı, 2050 yılına kadar da Avrupa kıtasını iklim nötr hale getirmeyi amaçlayan Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uyumlu dijital yeşil OSB olma hedefine ulaşmak için Kümelenme, Ar-Ge Yenilikçilik ve Dijital Dönüşüm Merkezi ile TÜİOSB Dijital Dönüşüm Altyapı Projesini yürüttüklerini belirtti. Akyürek Balta, "Yeşil Mutabakat'a uyum projelerimiz kapsamında kuracağımız Dijital Dönüşüm Merkezinde yeşil dönüşüm için tarladan çatala değer zincirini oluştururken üretici, kooperatif, işleme sanayisi, yurtiçi tüketim ve ihracat alanlarındaki çalışmalarımızı tam bir uyum içinde birbirini tamamlayacak şekilde yürüteceğiz" diye konuştu.

"Ana hedefimiz yenilikçi ürünlerle markalı ihracat"

TÜİOSB'nin ana hedefinin yenilikçi ürünlerle markalı ihracat olduğunu ve Türkiye'ye yıllık 250 milyon dolar döviz kazandırmayı amaçladıklarını vurgulayan Gül Akyürek Balta, şunları söyledi:

"Kalite ve standardizasyona dayalı markalaşma çalışmalarımızda TÜİOSB'de üretilen ürünlerin Digi Green Food Valley markasıyla ihracatını sağlayacağız. Markalaşma alanında yoğun denetim ve etkili tanıtım çalışmaları yürüteceğiz. Diğer yandan Endüstri 4.0 normlarına uygun kurumsal altyapının oluşturulmasına yönelik çalışmalarımızda ihtisas OSB'mizdeki yatırımcıların dijital dönüşümünü destekleyeceğiz. Digi Green Food Tower adıyla kuracağımız Ar-Ge Yenilikçilik ve Dijital Dönüşüm Merkezinde tüm yatırımcılarımıza dijitalleşme ve Yeşil Mutabakat danışmanlığı sunacağız. Bu merkezimiz, fütüristik mimarisiyle dijital dönüşümün de simgesi olacak."

"Toplam 300 hektar büyüklüğe ulaşacağız"

Dijital ve yeşil OSB olarak hayata geçecek TÜİOSB'de güçlü altyapının sağlam temeller üzerinde yükselmesi ve genişleme alanlarının tahsisi konusunda devam eden çalışmalar hakkında da bilgi veren Başkan Akyürek Balta, "300 milyon dolarlık yatırımla oluşturacağımız TÜİOSB'nin 180 hektarlık birinci etap yerleşkesinde yol ve arazi kazı dolgu işleri devam ederken, 65 hektarlık ilave genişleme alanıyla ilgili ÇED sürecinde geçtiğimiz günlerde 'Halkın Katılım Toplantısı' gerçekleştirildi. ÇED sürecini en kısa zamanda tamamlamayı hedefliyoruz. OSB'mize yoğun bir talep var. Gelen yoğun talepten dolayı OSB'mizin genişleme alanı olarak değerlendirdiğimiz tamamı tarım dışı hazine arazisinden oluşan ilave genişleme alanı ile ilgili olarak da çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu alanı da en kısa zamanda OSB'mize katarak toplam büyüklüğümüzün 300 hektara ulaşmasını hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

"İlk etapta 180 hektarlık arazinin tamamı eylülde yatırıma hazır hale gelecek"

Başkan Akyürek Balta'nın bilgilendirmesinin ardından Mersin Valisi Su, TÜİOSB Müteşebbis Heyeti ile birlikte sahayı gezip devam eden yol, arazi kazı dolgu ve inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. Saha gezisinin ardından değerlendirme yapan Vali Su, tarımsal ürünlere ileri teknolojiyle maksimum katma değer kazandıracak üretim merkezlerinin faaliyete geçmesiyle bölgede büyük bir dönüşüm ve gelişimin başlayacağını belirterek, gayretli çalışmalarından dolayı TÜİOSB Yönetim Kuruluna teşekkür etti. Vali Su, "İlk etapta 180 hektarlık alanda başlatılan altyapı çalışmalarında 50 hektarlık arazinin düzenlemesi tamamlandı. Eylül ayına kadar planlamaya konu arazinin tamamının yatırıma hazır hale getirileceğini değerlendiriyoruz. Arazi düzenlemesinin yanında doğalgaz ve elektrik çalışmalarını da bu çerçevede başlattık. İnşallah en kısa sürede altyapı çalışmalarını sonuçlandırıp yatırımların önünü açmış olacağız" dedi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı