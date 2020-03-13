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Ekonomi

TÜİOSB Başkanı Balta: "Yeni nesil fabrikatör kadınlar geliyor"

MERSİN (İHA) – Tarımsal Ürün İşleme Organize Sanayi Bölgesi (TÜİOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta, hayata geçirecekleri Kadın Ortak Girişim Fabrikalarının kadın iş gücünün simgesi olacağını belirterek, "Yeni nesil fabrikatör kadınlar geliyor" dedi.

13.03.2020 16:54 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:55
TÜİOSB Başkanı Balta:

MERSİN (İHA) – Tarımsal Ürün İşleme Organize Sanayi Bölgesi (TÜİOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta, hayata geçirecekleri Kadın Ortak Girişim Fabrikalarının kadın iş gücünün simgesi olacağını belirterek, "Yeni nesil fabrikatör kadınlar geliyor" dedi.


Temeli geçtiğimiz aylarda Tarsus'ta atılan TÜİOSB'nin en anlamlı projelerinden biri olan Kadın Ortak Girişim Fabrikaları (KOGİF) Projesinin tanıtımı, Türkiye'nin dört bir yanından ve özellikle Çukurova bölgesinden gelen yatırımcı, sanayici ve girişimci iş kadınlarının katılımıyla gerçekleştirildi. TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta'nın ev sahipliğinde bir otelde gerçekleştirilen tanıtım toplantısına, Mersin Valisi Ali İhsan Su'nun eşi Zeliha Su ile Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in eşi Meral Seçer de katıldı.


"Hedefimiz, kadına üretme hakkının sağlanması"


"Güçlü Kadınlar Her Yerde" sloganıyla düzenlenen toplantının açış konuşmasını, Çağ Üniversitesi Öğretim Görevlisi, Çağ Kariyer Merkezi Kurucu Müdürü Ayferi Tuğcu yaptı.


Daha sonra konuşan TÜİOSB Başkanı Gül Akyürek Balta, kadınların çalışma hayatında yeterince yer alamadıkları bir süreçten geçtiklerini belirterek, çalışma hayatında kadınların önündeki engelleri kaldırarak, kadına üretme hakkının sağlanmasını hedef olarak belirlediklerini söyledi. Balta, Mersin-Tarsus TÜİOSB olarak, tarımsal ürün işleme alanında köklü ve yapısal gelişmeleri sağlamayı, verimliliği artırmayı, kalite odaklı ürün arzını sürdürülebilir kılmayı ve yenilikçi ürünleri kadın üyelerinin sinerjisiyle üretmek amacıyla pek çok projeyi hayata geçirmeyi hedeflediklerini ifade etti.


"KOGİF, kadın iş gücünün simgesi olacak"


Projeyle ilgili bilgi veren Balta, KOGİF'in, kadın yatırımcıların ve kadın iş gücünün dünya pazarlarında var olmaları, pazardaki değişen rekabet koşullarına hızla uyumlanmaları, Türkiye'ye örnek olacak, Çukurova'nın gücünü gösterecek ve kadının gücünü ayağa kaldıracak bir proje olduğunu vurguladı. Balta, "Kadın Ortak Girişim Fabrikaları Projesi, Türkiye'de ilk defa ihtisaslaşma kapsamında kadın iş gücünün bir simgesi olacak, Çukurova'nın ekonomik ve sosyal kalkınması açısından önemli bir potansiyelin ortaya çıkarılmasına katkı sağlayacak, bölgesel değişim ve dönüşüm projesinin önemli bir adımı olacak" diye konuştu.


"Hem üreticisi hem de yöneticisi kadınlar olacak"


KOGİF'in, kadın iş gücünün eğitimi ve istihdamında geniş ufuklar açacağının altını çizen Balta, "Hem üreticisi hem de yöneticisi kadınlar olan KOGİF, 10 bin kişiye nitelikli istihdam sağlama hedefiyle yola çıkan TÜİOSB'nin en anlamlı projesidir. Yatırımcısı, yöneticisi, üreticisi kadın olan bu fabrikalar, bölgesel tarım ürünlerinden, inovatif ve yenilikçi bir yaklaşımla yüksek katma değer üreten uluslararası markalar çıkaracak. TÜİOSB Eğitim Kompleksiyle ortak bir holü paylaşan atölyelerden oluşacak KOGİF'te, üretilen inovatif ürünler, teşviklerle desteklenecek ve 'melek yatırımcılarla' buluşturulacak. Bu sayede yatırımcıyla buluşan atölyeler fabrikalara dönüşecek. Çevre dostu, 'yeşil fabrikalar' inşa edilecek OSB'mizde, kreş projesiyle kadınlarımız çalışırken, üretirken, çocuklarına son derece yakın olacaklar. Ayrıca, oluşturulan 'Kadın Girişimci Destek Ofisi', kadınlarımızı her alanda destekleyecek" ifadelerini kullandı.


KOGİF bünyesinde yer alacak önemli sosyal sorumluluk projelerinden birinin "Şehit Eşleri ve Çocukları Destek Programı" olduğunu dile getiren Balta, bu programın şehit eşleri ve çocuklarının istihdamını planlayarak, söz konusu desteği sürdürülebilir kılmak üzere tüm yatırımcıların fabrikalarında, planlanan kontenjanların yerleştirilmesini sağlayacağını söyledi.


"Yeni nesil fabrikatör kadınlar geliyor"


KOGİF ruhuyla yola çıkarak, birkaç arkadaşıyla çiftçi olmaya karar verdiklerini anlatan Balta, yeni bir projeden daha söz ederek, şunları söyledi:


"İçimizde sanayiciler, avukatlar, ticaret yapan, profesyonel yöneticilik yapan, diş hekimleri, doktorlar var. Yatırım taahhüdüyle tarım arazisi tahsis edilmesi, tecrübeli ziraat mühendisleri ve ürün eksperlerinden oluşan teknik kadro ile teknolojik tarımın her türlü nimetlerinden faydalanarak kurulacak bir 'Tarımsal Üretim ve Satış Kooperatifi. Yani yeni projemiz, 'Çukurova'nın iş kadınları, tarımsal yatırım yapıyor. Çukurova'nın yeni nesil fabrikatör kadınları geliyor'. Kadınların, sosyal ve ekonomik yaşama, hak ettikleri düzeyde katılmalarını sağlamak adına atılan tüm adımlar son derece değerli ve kutsaldır. Biz de böyle bir çabanın parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Şimdi güçlü kadınların, her yerde olduğunu gösterme zamanı."


"Birlikte, birbirimize de destek vererek güzel çalışmalar çıkartırız"


Meral Seçer de TÜİOSB bünyesinde yapılan çalışmaların böyle büyük bir projeyle taçlandırılmasının ve gerçekleştirilmesinin mutluluk verici olduğunu kaydederek, "Umarım bu projeler bir an önce hayata geçer. Biz de Mersin'de Büyükşehir Belediyesi destekli Mersin Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifini kurduk. Mersin'de tarımsal üretim ve geleneksel el işi yapan tüm kadınlarımızın ürünlerinin değerlendirilmesi, markalaşması, atölyelerinin kurulması kapsamında pek çok çalışma başlattık ve yürütüyoruz. Mersin-Tarsus Tarımsal Ürün İşleme ve İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde planlanan bu proje, bizim çalışmalarımızla da çok bağlantılı. Umarım birlikte, birbirimize de destek vererek güzel çalışmalar çıkartırız" dedi.


"Biz kadınlar sosyoekonomik gelişim ve kalkınmamızın anahtarı olmaya devam edeceğiz"


Zeliha Su ise kadınlar olarak, birer anne olarak geleceğin teminatı çocukları yetiştirmek gibi kutsal bir görevi yerine getirirken, aynı zamanda emek, bilgi ve becerileriyle iş hayatında da güçlü bir şekilde yer almaya çalıştıklarını söyledi. Su, "Sergilediği bu azim ve kararlılık, dün cumhuriyetimizin harcına, bugün ülkemizin, dünyanın önde gelen ülkelerinden biri haline gelmesine yansıdığı gibi yarınlarımızın inşasında da en büyük güç olmaya devam edecektir. Bu doğrultuda, eğitim, sağlık, ticaret, sanayi başta olmak üzere hayatın her alanında varlığımızı güçlendirerek yer almaya, milletimize ve ülkemize karşı sorumluluklarımızı yerine getirmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Bu yolda, eğitimli, cesur ve özgüveni yüksek, başarılarla dolu çalışmalarla hepimize yol gösterici olan kadınlarımız en büyük destek ve ilham kaynağı olmaktadır. İnanıyorum ki, bu kadınlarımızın yol göstericiliğinde devletimizin, her alanda güçlü bir şekilde yer almamıza yönelik hayata geçirdiği düzenlemelerin katkısıyla biz kadınlar sosyoekonomik gelişim ve kalkınmamızın anahtarı olmaya devam edeceğiz. TÜİOSB yönetiminde yer alan kadınlarımız örneğinde olduğu gibi ilimizde kadınlarımızın iş hayatında etkin bir şekilde yer aldıklarına, güçlü kadınların her yerde olduklarına memnuniyetle şahit olmaktayız" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

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