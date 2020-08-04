TÜİK-Yurt içi üretici fiyatları Temmuz'da yüzde 1.02 arttı (2) Yurt içi üretici fiyatları Temmuz ayında yüzde 1.02 arttı ve yıllık üretici enflasyonu yüzde 8.33 oldu.

Yurt içi üretici fiyatları Temmuz ayında yüzde 1.02 arttı ve yıllık üretici enflasyonu yüzde 8.33 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, yurt içi üretici fiyatlarında yedi aylık artış yüzde 7.98 ve on iki aylık ortalamalara göre artış da yüzde 6.81 olarak gerçekleşti.Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 8.94, imalatta yüzde 7.95, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 12.69, su temininde yüzde 12.06 artış olarak gerçekleşti.Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 8.47, dayanıklı tüketim malında yüzde 14.54, dayanıksız tüketim malında yüzde 8.38, enerjide yüzde 0.65, sermaye malında yüzde 13.50 artış olarak gerçekleşti.Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 4.11, imalatta yüzde 0.99 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 0.44 azalış,su temininde yüzde 3.74 artış olarak gerçekleşti.Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 0.94, dayanıklı tüketim malında yüzde 2.15, enerjide yüzde 3.62, sermaye malında yüzde 1.22 artış; dayanıksız tüketim malında yüzde 0.21 azalış olarak gerçekleşti.Yunt içi üretici fiyatlarında yıllık en fazla azalış; yüzde 28.90 ile ham petrol ve doğal gaz, yüzde 19.89 ile kok ve rafine petrol ürünleri olarak gerçekleşti. Buna karşılık metal cevherleri yüzde 29.10, diğer mamul eşyalar yüzde 23.54, tütün ürünleri yüzde 23.11 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.Aylık en fazla azalış; yüzde 2.19 ile tütün ürünleri, yüzde 0.46 ile kağıt ve kağıt ürünleri, yüzde 0.44 ile elektrik-gaz üretim ve dağıtımı alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık ham petrol ve doğalgaz yüzde 39.72, kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 11.71, metal cevherleri yüzde 5.25 ile fiyatların en fazla arttığı alt sektörler oldu. (Grafik, Tablo)

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Kaynak: DHA