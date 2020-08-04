TÜİK-Yurt içi üretici fiyatları Temmuz'da yüzde 1.02 arttı Yurt içi üretici fiyatları Temmuz ayında yüzde 1.02 arttı ve yıllık üretici enflasyonu yüzde 8.33 oldu.

Yurt içi üretici fiyatları Temmuz ayında yüzde 1.02 arttı ve yıllık üretici enflasyonu yüzde 8.33 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, yurt içi üretici fiyatlarında yedi aylık artış yüzde 7.98 ve on iki aylık ortalamalara göre artış da yüzde 6.81 olarak gerçekleşti.

Kaynak: DHA