TÜİK-Yurt içi üretici fiyatları Temmuz'da yüzde 1.02 arttı
Yurt içi üretici fiyatları Temmuz ayında yüzde 1.02 arttı ve yıllık üretici enflasyonu yüzde 8.33 oldu.
04.08.2020 10:04 | Son Güncelleme: 04.08.2020 11:56
Yurt içi üretici fiyatları Temmuz ayında yüzde 1.02 arttı ve yıllık üretici enflasyonu yüzde 8.33 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, yurt içi üretici fiyatlarında yedi aylık artış yüzde 7.98 ve on iki aylık ortalamalara göre artış da yüzde 6.81 olarak gerçekleşti.
Kaynak: DHA