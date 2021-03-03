TÜİK-Yurt içi üretici fiyatları Şubat'ta yıllık yüzde 27.09 arttı (2)
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TÜİK-Yurt içi üretici fiyatları Şubat'ta yıllık yüzde 27.09 arttı (2)

03.03.2021 10:04 | Son Güncelleme: 03.03.2021 10:30
TÜİK-Yurt içi üretici fiyatları Şubat'ta yıllık yüzde 27.09 arttı (2)

Yurt içi üretici fiyatları Şubat'ta aylık yüzde 1.22 ve yıllık yüzde 27.09 yükseldi.

Yurt içi üretici fiyatları Şubat'ta aylık yüzde 1.22 ve yıllık yüzde 27.09 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, iki aylık artış yüzde 3.92 12 aylık ortalamalara göre artış da yüzde 15.14 olarak gerçekleşti.TÜİK verilerine göre, yıllık üretici fiyatı artışları; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 17.32, imalatta yüzde 29.57, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 0.68, su temininde yüzde 27.31 düzeyindeydi.Ana sanayi gruplarında yıllık üretici fiyat artışları da, ara malında yüzde 33.77, dayanıklı tüketim malında yüzde 29.29, dayanıksız tüketim malında yüzde 22.81, enerjide yüzde 8.44, sermaye malında yüzde 26.54 olarak belirlendi.Üretici fiyatları aylık bazda; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 0.14 düştü, imalatta yüzde 1.56 yükseldi, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 1.73 düştü ve su temininde yüzde 1.06 yükseldi, ara malında yüzde 1.05, dayanıklı tüketim malında yüzde 0.85, dayanıksız tüketim malında yüzde 2.44 ve enerjide yüzde 0.68 yükseldi, sermaye malında yüzde 0.48 düştü.(Grafik - Tablo)

 


- Ayrıntılar
TÜİK-Yurt içi üretici fiyatları Şubat'ta yıllık yüzde 27.09 arttı (2)
TÜİK-Yurt içi üretici fiyatları Şubat'ta yıllık yüzde 27.09 arttı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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