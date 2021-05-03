TÜİK-Yurt içi üretici fiyatları Nisan'da yüzde 4.34 yükseldi, yıllık artış yüzde 35.17

Yurt içi üretici fiyatları Mayıs'ta aylık bazda yüzde 4.34 yükseldi ve yıllık üretici enflasyonu yüzde 35.17 düzeyine çıktı.

Yurt içi üretici fiyatları Mayıs'ta aylık bazda yüzde 4.34 yükseldi ve yıllık üretici enflasyonu yüzde 35.17 düzeyine çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, yurt içi üretici fiyatlarındaki artış yılın ilk dört aylık döneminde yüzde 12.91'i bulurken, 12 aylık ortalamalara göre artış da yüzde 19.44 oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı