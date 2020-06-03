HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

TÜİK-Yurt içi üretici fiyatları Mayıs'ta yüzde 1.54 arttı (2)

Yurt içi üretici fiyatları Mayıs ayında yüzde 1.54 yükseldi ve yıllık üretici enflasyonu yüzde 5.53 olarak gerçekleşti.

TÜİK-Yurt içi üretici fiyatları Mayıs'ta yüzde 1.54 arttı (2)
03.06.2020 10:33 | Son Güncelleme: 03.06.2020 10:36
Yurt içi üretici fiyatları Mayıs ayında yüzde 1.54 yükseldi ve yıllık üretici enflasyonu yüzde 5.53 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, yurt içi üretici fiyatları yılın ilk beş ayında yüzde 6.15 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 9.14 yükseldi.Sanayinin dört ana sektöründen imalatta fiyatlar yıllık yüzde 4.98 arttı. Fiyatlarda yıllık değişimler; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 3.63, imalatta yüzde 4.98, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 14.49, su temininde yüzde 6.61 artış olarak gerçekleşti.Ana sanayi gruplarının yıllık fiyat değişimleri; ara malında yüzde 6.09, dayanıklı tüketim malında yüzde 14.90, dayanıksız tüketim malında yüzde 9.01 ve sermaye malında yüzde 10.27 artış, enerjide yüzde 11.92 azalış olarak gerçekleşti.Sanayinin dört ana sektöründe fiyatlar imalatta aylık yüzde 1.62 arttı. Sanayinin dört sektörünün aylık fiyat değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 1.74 azalış, imalatta yüzde 1.62, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 2.46 artış, su temininde yüzde 0.61 azalış olarak gerçekleşti.Ana sanayi gruplarının aylık fiyat değişimleri; ara malında yüzde 1.52, dayanıklı tüketim malında yüzde 2.44, dayanıksız tüketim malında yüzde 1.45, enerjide yüzde 1.73, sermaye malında yüzde 1.34 artış olarak gerçekleşti.Fiyatlarda yıllık en fazla azalış; yüzde 61.57 ile ham petrol ve doğal gaz, yüzde 51.27 ile kok ve rafine petrol ürünleri olarak gerçekleşti. Buna karşılık fiyatların en çok arttığı sektörler yüzde 23.24 ile metal cevherleri, yüzde 22.38 ile tütün ürünleri, yüzde 20.55 ile diğer mamul eşyalar oldu.Aylık en fazla azalış; yüzde 32.31 ile ham petrol ve doğal gaz ürünleri, yüzde 1.56 ile deri ve ilgili ürünler, yüzde 0.61 ile suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması olarak gerçekleşti. 

Buna karşılık fiyatlar kok ve rafine petrol ürünlerinde yüzde 4.93, kağıt ve kağıt ürünlerinde yüzde 4.54, basım ve kayıt hizmetlerinde yüzde 3.57 yükseldi. (Grafik - Tablo)


- Ayrıntılar

Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı Ekonomi
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Ev almak isteyen vatandaşa bir müjde de özel bankalardan! 2 yıl ödemesiz kredi geliyor Ekonomi
Ev almak isteyen vatandaşa bir müjde de özel bankalardan! 2 yıl ödemesiz kredi geliyor
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı Ekonomi
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı
10 kuruş birden düşen dolar 6,71'den işlem görüyor Ekonomi
10 kuruş birden düşen dolar 6,71'den işlem görüyor
48 gün sonra açılan Meclis'te bekçilerin maaş artışı ve yeni yetkileri ele alındı Ekonomi
48 gün sonra açılan Meclis'te bekçilerin maaş artışı ve yeni yetkileri ele alındı
Giresun'da ilk defa salep üretimi yapıldı, kilosu 1.400 TL'den satılıyor Ekonomi
Giresun'da ilk defa salep üretimi yapıldı, kilosu 1.400 TL'den satılıyor
Son Dakika: THY yurt dışı uçuşlarına 18 Haziran'da başlayacak
Son Dakika: THY yurt dışı uçuşlarına 18 Haziran'da başlayacak
İkinci el araç alacaklara uyarı: Fiyatlar artmaya devam edecek
İkinci el araç alacaklara uyarı: Fiyatlar artmaya devam edecek
Turizm cenneti Bodrum'da şezlongların günlük kirası, ortalama bir evin aylık kirasından daha yüksek
Turizm cenneti Bodrum'da şezlongların günlük kirası, ortalama bir evin aylık kirasından daha yüksek
Ukraynalı turistler 1 Temmuz'dan itibaren Türkiye'ye gelecek
Ukraynalı turistler 1 Temmuz'dan itibaren Türkiye'ye gelecek
İGDAŞ'tan sonra şimdi de İSKİ! CHP'li meclis üyesi bile gelen faturaya isyan etti
İGDAŞ'tan sonra şimdi de İSKİ! CHP'li meclis üyesi bile gelen faturaya isyan etti
Kamu bankalarının düşük faizli kredi paketinden fırsatçı firmalar yararlanamayacak
Kamu bankalarının düşük faizli kredi paketinden fırsatçı firmalar yararlanamayacak
Üzüm yaprağı, meyvesinden 10 kat daha fazla kazandırıyor
Üzüm yaprağı, meyvesinden 10 kat daha fazla kazandırıyor
Evde bakım yardımı ve engelli aylığı alanların raporları ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak
Evde bakım yardımı ve engelli aylığı alanların raporları ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak
Son Dakika: ÇED raporuna onay çıkan yerli otomobil fabrikasının inşaatına başlanacak
Son Dakika: ÇED raporuna onay çıkan yerli otomobil fabrikasının inşaatına başlanacak
Normalleşmenin etkileri piyasalara yansıdı! Dolar düşüyor, borsa yükseliyor
Normalleşmenin etkileri piyasalara yansıdı! Dolar düşüyor, borsa yükseliyor
Borsa son 3 ayın zirvesini gördü! En çok kazandıran gayrimenkul şirketleri oldu
Borsa son 3 ayın zirvesini gördü! En çok kazandıran gayrimenkul şirketleri oldu
Bakan Albayrak, vatandaşları uyardı: Fırsatçılara karşı dikkatli olun
Bakan Albayrak, vatandaşları uyardı: Fırsatçılara karşı dikkatli olun
Dışişleri Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de yeni ruhsat başvurusu yapılan sahaları gösteren haritayı paylaştı
Dışişleri Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de yeni ruhsat başvurusu yapılan sahaları gösteren haritayı paylaştı
Resmi Gazete'de yayımlandı! Parasını bankada unutanlar için süre uzatılıyor
Resmi Gazete'de yayımlandı! Parasını bankada unutanlar için süre uzatılıyor
Üç kamu bankasının başlattığı düşük faizli kredi paketine Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım da dahil oldu
Üç kamu bankasının başlattığı düşük faizli kredi paketine Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım da dahil oldu
Normalleşme sürecinde kamuda alınacak tedbirler belirlendi! Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Normalleşme sürecinde kamuda alınacak tedbirler belirlendi! Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Güne düşüşle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 380 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 380 liradan işlem görüyor
Son dakika: EPDK: Akaryakıt fiyatları yüksek, şirketler indirim yapmazsa biz fiyatları makul seviyeye çekeriz
Son dakika: EPDK: Akaryakıt fiyatları yüksek, şirketler indirim yapmazsa biz fiyatları makul seviyeye çekeriz
Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar
Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar
Şans oyunlarında yeni dönem! Bu gece yarısından itibaren internetten oynanabilecek
Şans oyunlarında yeni dönem! Bu gece yarısından itibaren internetten oynanabilecek
Genel yönetim bütçesi 53,4 milyar TL açık verdi
Genel yönetim bütçesi 53,4 milyar TL açık verdi
Kredi paketinin açıklanmasının ardından ev ve araç fiyatları uçtu
Kredi paketinin açıklanmasının ardından ev ve araç fiyatları uçtu
Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 1-5 Haziran tarihleri arasında yapılacak
Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 1-5 Haziran tarihleri arasında yapılacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Mehmet Çetin Fatih Sultan Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Murat Boz İrem Derici Kenan Doğulu Şeyma Subaşı
Spor Ozan Kabak Sergen Yalçın Nihat Özdemir Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Kaza Kadın Haziran Beşiktaş
Şu an buradasınız: TÜİK-Yurt içi üretici fiyatları Mayıs'ta yüzde 1.54 arttı (2) - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.6.2020 10:36:49. #1.15#
title