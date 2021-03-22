TÜİK-Yurt dışı üretici fiyatları Şubat'ta aylık yüzde 2.46 düştü

Yurt dışı üretici fiyatları, Şubat'ta aylık bazda yüzde 2.46, ilk iki ayda yüzde 3.79 düşerken, yıllık bazda yüzde 28.27 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 25.83 yükseldi.