TÜİK-Yurt dışı üretici fiyatları Haziran'da yüzde 0.95 arttı Ülke sınırları içinde üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların üretici fiyatlarındaki değişimi ölçen yurt dışı üretici fiyat endeksi Haziran'da aylık bazda yüzde 0.95 arttı.

Ülke sınırları içinde üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların üretici fiyatlarındaki değişimi ölçen yurt dışı üretici fiyat endeksi Haziran'da aylık bazda yüzde 0.95 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, yurt dışı üretici fiyatları, yılın ilk yarısında yüzde 15.34, yıllık bazda yüzde 14.82 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 6.82 yükseldi.

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 16.45, imalatta yüzde 14.77 artış olarak gerçekleşti.Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 13.00, dayanıklı tüketim malında yüzde 22.84, dayanıksız tüketim malında yüzde 15.94, sermaye malında yüzde 19.13 artış,enerjide yüzde 37.01 azalış olarak gerçekleşti.Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 0.32 azalış, imalatta yüzde 0.98 artış olarak gerçekleşti.Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 0.22, dayanıklı tüketim malında yüzde 0.54, dayanıksız tüketim malında yüzde 0.29, enerjide yüzde 36.01, sermaye malında yüzde 1.35 artış olarak gerçekleşti.YD-ÜFE sektörlerinden kok ve rafine petrol ürünlerinde yüzde 37.01 azalış gerçekleşti. Buna karşılık diğer mamul eşyalar yüzde 37.33, tütün ürünleri yüzde 24.52, motorlu kara taşıtları, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) yüzde 20.09 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.YD-ÜFE sektörlerinden temel eczacılık ürünleri ve müstahzarlarında yüzde 1.15, gıda ürünlerinde yüzde 1.05, tütün ürünlerinde yüzde 0.99 azalış gerçekleşti.

Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 36.01, motorlu kara taşıtları, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) yüzde 1.69, kimyasallar ve kimyasal ürünler yüzde 1.34 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu. (Grafik)

Kaynak: DHA