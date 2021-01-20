TÜİK-Yurt dışı üretici fiyatları Aralık'ta aylık yüzde 0.76 düştü
20.01.2021 10:14 | Son Güncelleme: 20.01.2021 10:18
Yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE) Aralık'ta aylık bazda yüzde 0.76 düşerken, yıllık bazda yüzde 37.56 yükseldi.
Yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE) Aralık'ta aylık bazda yüzde 0.76 düşerken, yıllık bazda yüzde 37.56 yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre Türkiye'de üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların fiyatlarındaki değişimin ölçüldüğü YD-ÜFE, 12 aylık ortalamalara göre yüzde 22.69 yükseldi.Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 38.24, imalatta yüzde 37.54 artış olarak gerçekleşti.Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 38.93, dayanıklı tüketim malında yüzde 50.24, dayanıksız tüketim malında yüzde 36.26 artış, enerjide yüzde 11,25 azalış, sermaye malında yüzde 37.82 artış olarak gerçekleşti.Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 2.92, imalatta yüzde 0.72 azalış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 0.36, dayanıklı tüketim malında yüzde 0.41, dayanıksız tüketim malında yüzde 1.00 azalış, enerjide yüzde 1.77 artış, sermaye malında yüzde 1.36 azalış olarak gerçekleşti.YD-ÜFE sektörlerinden kok ve rafine petrol ürünlerinde yüzde 11.25 azalış gerçekleşti. Buna karşılık diğer mamul eşyalar yüzde 57.68, ana metaller yüzde 45.16, elektrikli teçhizat yüzde 43.80 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.YD-ÜFE sektörlerinden metal cevherlerinde yüzde 3.05, diğer ulaşım araçlarında yüzde 2.89, diğer madencilik ve taşocakçılığı ürünlerinde yüzde 2.82 azalış gerçekleşti. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 1.77, ana metaller yüzde 0.88, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 0.23 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu. (Grafik - Tablo)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı