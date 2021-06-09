TÜİK-Yumurta üretimi 4 ayda yüzde 3.2 düşüşle 6.5 milyara indi

Türkiye genelinde yumurta üretimi yıllık bazda, Nisan ayında yüzde 1.0 düşüşle 1 milyar 595 milyon adete, Ocak-Nisan döneminde de yüzde 3.2 düşüşle 6 milyar 498 milyon adete geriledi.

Türkiye genelinde yumurta üretimi yıllık bazda, Nisan ayında yüzde 1.0 düşüşle 1 milyar 595 milyon adete, Ocak-Nisan döneminde de yüzde 3.2 düşüşle 6 milyar 498 milyon adete geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Nisan ayında yıllık bazda tavuk eti üretimi yüzde 1.4 artarken, kesilen tavuk sayısı yüzde 2.2, hindi eti üretimi ise yüzde 4.1 azaldı.

Ocak-Nisan döneminde de yıllık bazda tavuk eti üretimi yüzde 2.2, kesilen tavuk sayısı yüzde 5.8, hindi eti üretimi ise yüzde 19.8 azaldı.TÜİK verilerine göre Nisan'da aylık bazda;tavuk eti üretimi yüzde 3.4 azalarak 190 bin 172 tona geriledi,kesilen tavuk sayısı yüzde 0.3 artarak 104 milyon 145 bin adete yükseldi,tavuk yumurtası üretimi yüzde 3.5 azalarak 1.6 milyar adete geriledi,hindi eti üretimi yüzde 4.1 artarak 3 bin 841 tona yükseldi. (Grafik - Tablo)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı