TÜİK-Yıllık sera gazı emisyonu 2018'de 520.9 milyon tona çıktı
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TÜİK-Yıllık sera gazı emisyonu 2018'de 520.9 milyon tona çıktı

02.02.2021 11:40 | Son Güncelleme: 02.02.2021 11:44
TÜİK-Yıllık sera gazı emisyonu 2018'de 520.9 milyon tona çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), "Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri, 2010-2019" verilerine göre Türkiye'de toplam sera gazı emisyonu 2010 yılında 398.9 milyon ton CO2 (karbondioksit) eşdeğeri düzeyindeyken, 2018 yılında 520.9 milyon ton CO2 eşdeğeri düzeyine yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), "Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri, 2010-2019" verilerine göre Türkiye'de toplam sera gazı emisyonu 2010 yılında 398.9 milyon ton CO2 (karbondioksit) eşdeğeri düzeyindeyken, 2018 yılında 520.9 milyon ton CO2 eşdeğeri düzeyine yükseldi.

Emisyonlarında CO2 eşdeğeri olarak 2018 yılında en büyük payı yüzde 29 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü ve yüzde 26 ile imalat sanayi kaynaklı emisyonlar oluşturdu. 

Parklar, rekreasyon alanları, kent parkları, bahçeler, meydan ve plazalar gibi kamuya açık alanlar ile cadde ve sokaklara ayrılmış alanlardan oluşan kamu kullanımına tamamen açık, yapılaşmış alanların şehirlerdeki ortalama payı Türkiye düzeyinde yüzde 13.56 olarak ölçüldü. (Grafik)

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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