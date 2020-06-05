TÜİK-Yıllık sera gazı emisyonu 10 yılda yüzde 34.4 arttı Türkiye'deki sera gazı emisyon envanteri sonuçlarına göre, 2008 yılında toplam 387.6 milyon ton olan karbondioksit (CO2) eşdeğeri sera gazı emisyonu, 2018 yılında yüzde 34.4 artışla 520.9 milyon ton CO2 eşdeğeri düzeyine yükseldi.

Türkiye'deki sera gazı emisyon envanteri sonuçlarına göre, 2008 yılında toplam 387.6 milyon ton olan karbondioksit (CO2) eşdeğeri sera gazı emisyonu, 2018 yılında yüzde 34.4 artışla 520.9 milyon ton CO2 eşdeğeri düzeyine yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, 2008 yılı emisyonlarında CO2 eşdeğeri olarak en büyük payı yüzde 74.1 ile enerji kaynaklı emisyonlar aldı ve bunu sırasıyla yüzde 10.6 ile endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı, yüzde 10.6 ile tarımsal faaliyetler ve yüzde 4.7 ile atık izledi.

2018 yılı emisyonlarında ise CO2 eşdeğeri olarak en büyük payı yüzde 71.6 ile enerji kaynaklı emisyonlar aldı ve bunu sırasıyla yüzde 12.5 ile tarımsal faaliyetler, yüzde 12.5 ile endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı, yüzde 3.4 ile atık izledi.

Türkiye'de 2018 yılı için kişi başı CO2 eşdeğer emisyonu 6.4 ton/kişi, sera gazı emisyonu yoğunluğu ise 0.14 kg CO2 eşd./GSYH (TL) olarak belirlendi. (Grafik)

Kaynak: DHA