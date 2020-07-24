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TÜİK "Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri" bültenini 27 Ağustos'ta yayımlayacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 28 Temmuz'da duyurulması planlanan "Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri (YSHİ)" haber bültenini 27 Ağustos'ta yayımlayacak.

TÜİK
24.07.2020 13:43 | Son Güncelleme: 24.07.2020 13:46

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 28 Temmuz'da duyurulması planlanan "Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri (YSHİ)" haber bültenini 27 Ağustos'ta yayımlayacak.

TÜİK'in internet sitesinde yer alan duyuruda, 2018'den itibaren YSHİ çalışmasının Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) ve Sosyal Güvenlik Kurumu idari kayıtları kullanılarak üretildiği hatırlatıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik alınan tedbirlere işaret edilen açıklamada, "Tüm dünyayla birlikte ülkemizi de etkisi altına alan Kovid-19 salgını nedeniyle GİB tarafından yayınlanan 17 Nisan 2020 tarihli ve 127 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 30 Nisan 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2019 hesap dönemine ait kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme süreleriyle bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 1 Haziran 2020 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır. Bu sebeple 30 Nisan'da GİB'den alınması planlanan idari kayıt verileri 1 Haziran itibarıyla elde edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bu nedenlerle daha önce 28 Temmuz olarak planlanan YSHİ haber bülteni yayımının 27 Ağustos saat 10.00'da gerçekleştirileceği kaydedildi.

Kaynak: AA

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