TÜİK-Yılın ilk yarısında 9.9 milyar tavuk yumurtası üretildi Türkiye genelinde, Ocak-Haziran döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0.9 artışla 9 milyar 894 milyon adet tavuk yumurtası üretildi.

Türkiye genelinde, Ocak-Haziran döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0.9 artışla 9 milyar 894 milyon adet tavuk yumurtası üretildi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) "Kümes Hayvancılığı Üretimi" verilerine göre, tavuk yumurtası üretimi Haziran ayında da, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1.7 artışla 1 milyar 519 milyon adet yumurta üretildi. TÜİK verilerine göre Haziran ayında yıllık bazda;hindi eti üretimi yüzde 58.6, tavuk eti üretimi yüzde 11.5, kesilen tavuk sayısı yüzde 10.2, tavuk yumurtası üretimi ise yüzde 1.7 arttı. Ocak-Haziran döneminde yıllık bazda hindi eti üretimi yüzde 9.4, tavuk eti üretimi yüzde 6.1, kesilen tavuk sayısı yüzde 5.4, tavuk yumurtası üretimi yüzde 0.9 arttı. (Grafik - Tablo) TÜİK verilerine göre Haziran ayında yıllık bazda;hindi eti üretimi yüzde 58.6, tavuk eti üretimi yüzde 11.5, kesilen tavuk sayısı yüzde 10.2, tavuk yumurtası üretimi ise yüzde 1.7 arttı. Ocak-Haziran döneminde yıllık bazda hindi eti üretimi yüzde 9.4, tavuk eti üretimi yüzde 6.1, kesilen tavuk sayısı yüzde 5.4, tavuk yumurtası üretimi yüzde 0.9 arttı. (Grafik - Tablo)

Kaynak: DHA