TÜİK yarın "Ücretli Çalışan İstatistikleri, Ocak 2021" haber bültenini yayımlayacak
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TÜİK yarın "Ücretli Çalışan İstatistikleri, Ocak 2021" haber bültenini yayımlayacak

15.03.2021 11:43 | Son Güncelleme: 15.03.2021 12:08
TÜİK yarın

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Ücretli Çalışan İstatistikleri, Ocak 2021" haber bültenini yarın saat 10.00'da açıklayacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Ücretli Çalışan İstatistikleri, Ocak 2021" haber bültenini yarın saat 10.00'da açıklayacak.

TÜİK'in internet sitesinde yer alan duyuruda, ülkenin ekonomik durumunun değerlendirilmesi ve sektörlerin istihdam, çalışılan saat, brüt ücret-maaş endekslerinin zaman içindeki değişimlerinin izlenebilmesi amacıyla "İşgücü Girdi Endeksleri"nin idari kayıtlara (Sosyal Güvenlik Kurumu, Gelir İdaresi Başkanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu idari kayıtları) dayalı ve çeyreklik olarak yayımlandığı ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu çerçevede, sektörel bazda endekslerin yanı sıra aylık ücretli çalışan sayılarını da ortaya koymak amacıyla aynı idari kayıtlar kullanılarak, Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflamasına (NACE Rev. 2) göre tarım sektörü hariç sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet (kamu yönetimi, eğitim, sağlık, kültür, sanat ve diğer hizmetler hariç) sektörlerini kapsayan 'Ücretli Çalışan İstatistikleri' haber bülteninin hazırlık çalışmaları tamamlanmıştır. 'Ücretli Çalışan İstatistikleri, Ocak 2021' haber bülteni, 16 Mart'ta, saat 10.00'da yayımlanacaktır. Çalışmaya ilişkin metodoloji dokümanı haber bülteni ile birlikte kamuoyu ile paylaşılacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal

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