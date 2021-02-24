TÜİK-Yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü yüzde 48.7 arttı
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TÜİK-Yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü yüzde 48.7 arttı

24.02.2021 10:23 | Son Güncelleme: 24.02.2021 10:27
TÜİK-Yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü yüzde 48.7 arttı

Belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatlarının 2020 yılında bir önceki yıla göre bina sayısı yüzde 69.4, yüzölçümü yüzde 48.7, değeri yüzde 71.1, daire sayısı yüzde 68.5 arttı.

Belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatlarının 2020 yılında bir önceki yıla göre bina sayısı yüzde 69.4, yüzölçümü yüzde 48.7, değeri yüzde 71.1, daire sayısı yüzde 68.5 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, yapı ruhsatı verilen yapıların 2020 yılında toplam yüzölçümü 111 milyon metrekare iken; bunun 63.2 milyon metrekaresi konut, 26.2 milyon metrekaresi konut dışı ve 21.6 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanıydı.

Yapı ruhsatı verilen yapıların 2020 yılında kullanma amacına göre en yüksek paya 80.5 milyon metrekare ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 6.9 milyon metrekare ile sanayi binaları ve depolar izledi.Belediyeler tarafından verilen yapı kullanma izin belgelerinin 2020 yılında bir önceki yıla göre bina sayısı yüzde 17.4, yüzölçümü yüzde 18.9, değeri yüzde 7.8, daire sayısı yüzde 19 azaldı.Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların 2020 yılında toplam yüzölçümü 122 milyon metrekare iken; bunun 69.4 milyon metrekaresi konut, 25.9 milyon metrekaresi konut dışı ve 26.6 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların 2020 yılında kullanma amacına göre en yüksek paya 94.2 milyon metrekare ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 6.7 milyon metrekare ile kamu eğlence, eğitim, hastane veya bakım kuruluşları binaları izledi. (Grafik)

 


TÜİK-Yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü yüzde 48.7 arttı
TÜİK-Yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü yüzde 48.7 arttı
TÜİK-Yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü yüzde 48.7 arttı
TÜİK-Yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü yüzde 48.7 arttı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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