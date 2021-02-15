TÜİK-Yabancılara konut satışı Ocak'ta yıllık yüzde 31.5 düştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

TÜİK-Yabancılara konut satışı Ocak'ta yıllık yüzde 31.5 düştü

15.02.2021 10:27 | Son Güncelleme: 15.02.2021 10:31
TÜİK-Yabancılara konut satışı Ocak'ta yıllık yüzde 31.5 düştü

Türkiye genelinde yabancılara yapılan konut satışları, Ocak ayında yıllık bazda yüzde 31.5 azalarak 2 bin 675'e geriledi.

Türkiye genelinde yabancılara yapılan konut satışları, Ocak ayında yıllık bazda yüzde 31.5 azalarak 2 bin 675'e geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Ocak ayında yabancılara yapılan konut satışlarında, ilk sırayı 1,380 konut satışı ile İstanbul aldı. 

TÜİK verilerine göre, İstanbul ilini sırasıyla 462 konut satışı ile Antalya, 179 konut satışı ile Ankara, 131 konut satışı ile Mersin ve 75 konut satışı ile Bursa izledi.Türkiye'den Ocak ayında en çok İran vatandaşları konut satın aldı. Türkiye'den Ocak ayında 459 konut alan İran vatandaşlarını sırasıyla, 385 konut ile Irak, 260 konut ile Rusya Federasyonu, 168 konut ile Afganistan ve 88 konut ile Yemen izledi. (Grafik)

 


TÜİK-Yabancılara konut satışı Ocak'ta yıllık yüzde 31.5 düştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Osman Kavala Bülent Turan Meral Akşener Devlet Bahçeli
Magazin Özge Özder Burcu Biricik Emina Jahovic Meryem Uzerli
Spor Ömer Ali Erol Bulut Fatih Terim Halis Özkahya Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TÜİK-Yabancılara konut satışı Ocak'ta yıllık yüzde 31.5 düştü - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.2.2021 10:32:58. #1.16#
title