TÜİK-Yabancılara konut satışı Ocak'ta yıllık yüzde 31.5 düştü

Türkiye genelinde yabancılara yapılan konut satışları, Ocak ayında yıllık bazda yüzde 31.5 azalarak 2 bin 675'e geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Ocak ayında yabancılara yapılan konut satışlarında, ilk sırayı 1,380 konut satışı ile İstanbul aldı.

TÜİK verilerine göre, İstanbul ilini sırasıyla 462 konut satışı ile Antalya, 179 konut satışı ile Ankara, 131 konut satışı ile Mersin ve 75 konut satışı ile Bursa izledi.Türkiye'den Ocak ayında en çok İran vatandaşları konut satın aldı. Türkiye'den Ocak ayında 459 konut alan İran vatandaşlarını sırasıyla, 385 konut ile Irak, 260 konut ile Rusya Federasyonu, 168 konut ile Afganistan ve 88 konut ile Yemen izledi. (Grafik)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı